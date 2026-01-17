　
平安符破損「亂丟垃圾桶」恐業力反噬　命理師曝3正確處理方法

▲▼平安符。（AI協作圖／記者趙蔡州製作，經編輯審核）

▲平安符破損別亂丟垃圾桶，命理師示警恐。（AI協作圖／記者趙蔡州製作，經編輯審核）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人到廟宇除了祭拜神明外，也會向神明求取平安符、財神符或護身符，希望神明保佑出入平安、健康或發財。命理師楊登嵙說，平安符並非越多越好，且每個平安符法力有限，大部分效期為一年，若符令未破損且想延用，可以帶回原廟宇「充電」，若破損或不想使用，也千萬別亂丟垃圾桶，否則恐有負面影響，他也分享3種正確的處理方式。

楊登嵙表示，平安符上面會蓋有各大廟的神明大印，象徵神明調派天兵、天將、分身到家中駐守或隨身保護，但平安符的法力是有期限的，並非一個平安符就可以無限期使用一輩子，大部分的平安符都是為期一年，一年內可以回到原本求平安符的廟中向神明稟告，感謝神明與天兵天將的護佑，再到其神明爐過火「充電」，恢復其效力。

楊登嵙指出，若平安符破損不想繼續使用，或是想拿到廟宇替換，舊的平安符不可以隨意扔進垃圾桶，亂丟會褻瀆神明，還可能有業力及負面影響。他也分享3種過期、破損平安符的處理方式，詳細如下：

一、最好回原來寺廟，將過期的舊平安符燒化掉，換掉前，要請天兵天將歸位，並請向神明稟告，感謝一年來的庇護，稟明要把舊的平安符燒化掉，之後在燒金紙時一同化掉。

二、到附近寺廟，請平安符的神佛、天兵、天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損平安符。

三、家裡拜拜時，請平安符的神佛、天兵、天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損平安符。

01/14 全台詐欺最新數據

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

