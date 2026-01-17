想改買0050「006208的錢要轉過去嗎？」　網見1關鍵...答案一面倒

▲投資006208的錢有必要轉到0050嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

許多投資新手在選擇ETF時，常會在0050與006208之間猶豫。近日有一名女網友發文表示，她從去年中開始定期定額投資，因為她看到許多人建議要全力投資0050，讓她考慮是否要改買0050？貼文曝光後，引起討論。

很多人建議買0050！讓她猶豫了

這名女網友在Dcard上，以「006208要全部轉到0050嗎」為標題發文，提到她自己還是個ETF小白，從去年年中才開始進行定期定額的投資，目前的本金還算少。由於她最近觀察到，很多人建議要「歐印（All In）」0050，因此她就想知道，她有必要把原本投資在006208的資金全部領出來，轉投入到0050嗎？還是沒有必要呢？

原PO也透露，因為她才剛嘗試投資ETF，且一直以來都是自己摸索，看大家討論什麼就買什麼，所以很多細節都不懂。而她也貼出截圖透露，自己目前持有110股006208。

網友一看股數 一面倒建議「不用轉」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒有必要～直接轉0050就好了」、「新的錢買0050就可以了」、「才110股沒差，不用進進出出的，新的錢投0050」、「沒有必要領出來，直接買0050就好了吧」、「沒必要，除非強迫症，不然只要改扣0050就好，如果哪天想要賣股拿錢花先把006208賣掉就好」、「你賣掉手續費跟稅就虧了，不如直接買0050」。