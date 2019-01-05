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尾牙魔咒！槓龜13年決定在家陪小孩　同事傳訊「8萬元掰」她哭了

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▲▼尾牙魔咒！槓龜13年決定在家陪小孩　同事傳訊「8萬元掰」她哭了。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO跟大獎擦身而過。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

年關將至，許多公司也都開始舉辦尾牙，而最讓人期待的便是抽獎環節。一名女網友表示，她進入公司14年，過去都尾牙從來沒抽過獎品，沒想到她今年一反常態，結果卻讓她心痛的要死，「我要寫個慘字」。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，她過去13年的尾牙都摃龜，因此今年的尾牙決定待在家中好好陪伴孩子，沒想到她突然看到同事傳來的照片，發現自己竟然抽到「8萬元」，頓時讓她心痛得要命。

「我要寫個慘字」原PO心痛萬分，沒想到偶然一次不去，就發生這樣的慘事，雖然有安慰獎1000元，但跟8萬實在落差太大，加上這次的錯過，讓她開玩笑說，「可能要被笑個5年了」。

▲▼尾牙魔咒！槓龜13年決定在家陪小孩　同事傳訊「8萬元掰」她哭了。（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友紛紛幫原PO默哀。（圖／翻攝爆怨公社）

網友看完紛紛笑笑翻，「還好啦！我公司尾牙去了20年，什麼也沒抽到過」、「集團同仁感恩妳！大感謝」、「不在的人都會被抽到的概念」、「在場的同事會很開心感謝你沒出席」、「我都替你難過了QQ」、「比悲傷還悲傷的故事」。

「我在現場⋯⋯連續3個都不在欸」，許多同事也紛紛出面留言，「現在10萬的去趕高鐵了，你還不是最慘的！」、「學姐～妳的8萬飛了 主持人唱名很久」、「」、「別難過，至少還有安慰獎」、「如果妳明天早班，我一定要跟大家一起笑！！！哇哈哈！妳兒子的小名就改叫八萬吧！」

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關鍵字：尾牙,吃獎,8萬,爆怨公社

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