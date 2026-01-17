　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普稱「第51州」羞辱發酵！　逼加拿大轉向中國

▲▼加拿大總理卡尼（Mark Carney）與中國國家主席習近平會面。（圖／路透）

▲加拿大總理卡尼與中國國家主席習近平會面。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普強硬的關稅政策，竟然意外成了中國的助攻！加拿大總理卡尼16日在北京宣布，已與中國達成「新戰略夥伴關係」並互相調降關稅。這場訪問標誌著加中關係大破冰，也反映出在川普揚言要用「經濟武力」把加拿大變成「第51州」的威脅下，加拿大不得不選擇向中靠攏來分散風險，讓北京在這場貿易戰中白白撿到便宜。

川普威脅主權　加拿大「務實」改找中國合作

根據《華盛頓郵報》報導，卡尼（Mark Carney）這次北京之行，主要是為了修補過去幾年跌到谷底的加中關係。他在記者會上直言，全球貿易體系正在發生巨大的決裂，加拿大必須採取務實的態度來應對。

雙方協議內容包括加拿大同意讓4.9萬輛中國電動車以6.1%的超低稅率進口；而中國也還以顏色，將加拿大芥花籽的關稅從原本驚人的84%直接砍到剩下15%左右。

除了農產品關稅大減，北京還加碼宣布，從3月1日起取消對加拿大螃蟹、龍蝦、豌豆等的關稅，甚至還送上免簽待遇。這對因為川普關稅威脅而提心吊膽的加拿大業者來說，無疑是找到了一個新的出路。

「第51州」羞辱太過火　加拿大民心轉向

川普近期不斷威脅要對加拿大課徵重稅，甚至開玩笑說要把加拿大併吞成美國的「第51個州」，這種對國家主權的冒犯徹底惹毛了加拿大人。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）7月的民調，高達59%的加拿大人現在認為「美國」才是國家的最大威脅，反觀認為「中國」是威脅的人只有17%。

▲▼美國總統川普會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大總理卡尼與美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

卡尼坦言，雖然美加關係還是很深厚，但最近幾個月跟中國打交道「反而比較好預測」。復旦大學研究員趙明昊也觀察到，加拿大正試圖透過修補跟中國的關係，來降低過度依賴美國帶來的風險。

政治新手大豪賭　國內反對派擔心「引狼入室」

雖然農業大省對這項協議拍手叫好，但安大略省的汽車工業卻非常感冒。安大略省長福特（Doug Ford）就砲轟，這等於是讓中國在加拿大市場插旗，最後受害的是加拿大的工人。川普政府的官員也唱衰，認為加拿大長遠來看絕對會後悔。

不過妙的是，川普本人對此倒是一派輕鬆，他在華盛頓對記者說，「如果他（卡尼）能跟中國達成協議，那就去做吧，這是好事。」

在川普放話不在乎《美墨加協定》（USMCA）的陰影下，卡尼誓言要在2035年前讓出口市場更多元，不再被美國綁死。但面對中國過去常把市場當作報復工具的紀錄，這場「向東轉」的豪賭是救命仙丹還是包裹糖衣的毒藥，還有得瞧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地
台灣人命喪柬埔寨！　另有3台人被抓
新莊男開車失蹤　被發現死在車內
民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除
摩鐵狂歡！淫男抱女友另1手「侵犯女友人2次」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓江原道再爆非洲豬瘟！火速撲殺2萬頭豬隻　全面封鎖管制

台灣人命喪柬埔寨！持槍毒品逃逸失控撞民宅　另有3台人被抓

川普稱「第51州」羞辱發酵！　逼加拿大轉向中國

老公婚禮前還在約！人妻收養小孩驚覺是「丈夫親骨肉」崩潰離開

美國半導體關稅不一視同仁　川普政府：台灣標準不直接套用南韓

大選爆屠殺！烏干達反對派遭血洗10死　總統候選人被抓下落不明

川普想收格陵蘭惹眾怒！　同黨議員：若動武就彈劾

貨輪被迫繞道！美媒揭中國漁船「集結封鎖東海」　疑演練控制海域

日本呼籲公民盡速撤離伊朗　警戒升至最高第4級別

川普重返週年民調慘！　58%選民認「第一年就失敗」

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

南韓江原道再爆非洲豬瘟！火速撲殺2萬頭豬隻　全面封鎖管制

台灣人命喪柬埔寨！持槍毒品逃逸失控撞民宅　另有3台人被抓

川普稱「第51州」羞辱發酵！　逼加拿大轉向中國

老公婚禮前還在約！人妻收養小孩驚覺是「丈夫親骨肉」崩潰離開

美國半導體關稅不一視同仁　川普政府：台灣標準不直接套用南韓

大選爆屠殺！烏干達反對派遭血洗10死　總統候選人被抓下落不明

川普想收格陵蘭惹眾怒！　同黨議員：若動武就彈劾

貨輪被迫繞道！美媒揭中國漁船「集結封鎖東海」　疑演練控制海域

日本呼籲公民盡速撤離伊朗　警戒升至最高第4級別

川普重返週年民調慘！　58%選民認「第一年就失敗」

中共無人機闖東沙島領空　張競：國防部未精準說明確實高度

舊衞生所活化！首創全時家托落腳瑞穗　花蓮中南區家托中繼站

幕後／鄭麗文親中言論引基層焦慮　若真要見習近平地方要角建議3方案

左投稀缺時代的關鍵拼圖　洋基交易補強魏瑟斯數據全面解析

給獎學金還補助出國！慈大與7高中職策略聯盟　扶持弱勢學子

林口死亡車禍！男騎車猛撞電桿倒地　民眾急報警送醫仍不治

少吃不一定瘦！營養師揭露減重真相：熱量赤字才是關鍵

南韓江原道再爆非洲豬瘟！火速撲殺2萬頭豬隻　全面封鎖管制

2026馬年限定美妝盤點　嬌蘭蜂印瓶、LUSH按摩芭從頭到腳開運發光

花蓮吉安戶政幸福變身　桐花主題結婚登記拍照門面亮相

龍千玉淚憶曹西平　「生生世世繼續結緣」

國際熱門新聞

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

太子集團詐騙全球　行賄中國官員證據曝光

泰柬邊境疑見「KK園區2.0」規模大40%　戒備如監獄

川普重返週年民調慘　58%選民認第1年就失敗

川普突改口感謝伊朗　揭「暫緩動武」關鍵

川普下通牒！　不配合「格陵蘭問題」的國家可能加稅

川普關稅判決將公布　白宮：備案立即徵10%

機票食宿全包！　26歲台男赴日當車手遭逮

11歲童「開槍爆頭」7年養父　因為生日Switch被沒收

遭雙胞胎兄弟性侵！　她驚傳猝逝

美軍有動作？　美FAA急發「60天飛行警告」

日義首位女總理　高市、梅洛尼大玩動漫自拍

等休假！美股表現平淡　台積電ADR漲0.20％

大選爆屠殺！總統候選人被抓下落不明

更多熱門

相關新聞

美半導體關稅　南韓無法套用台灣標準

美半導體關稅　南韓無法套用台灣標準

美國川普政府重申，未來對各國課徵的半導體關稅以及豁免標準，將採取「國家個別協商」的方式決定，並不會將針對台灣的條件直接套用至南韓。

川普想收格陵蘭　同黨議員：若動武就彈劾

川普想收格陵蘭　同黨議員：若動武就彈劾

中國商務部：將調整對加芥花籽反傾銷措施

中國商務部：將調整對加芥花籽反傾銷措施

美對台逆差擴大 她曝台日韓數據：誰划算

美對台逆差擴大 她曝台日韓數據：誰划算

台美關稅談判拍板！中國氣炸「堅決反對」　外交部：中國無權置喙

台美關稅談判拍板！中國氣炸「堅決反對」　外交部：中國無權置喙

關鍵字：

加拿大中國關稅川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面