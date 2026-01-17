川普稱「第51州」羞辱發酵！　逼加拿大轉向中國

▲加拿大總理卡尼與中國國家主席習近平會面。（圖／路透）



美國總統川普強硬的關稅政策，竟然意外成了中國的助攻！加拿大總理卡尼16日在北京宣布，已與中國達成「新戰略夥伴關係」並互相調降關稅。這場訪問標誌著加中關係大破冰，也反映出在川普揚言要用「經濟武力」把加拿大變成「第51州」的威脅下，加拿大不得不選擇向中靠攏來分散風險，讓北京在這場貿易戰中白白撿到便宜。

川普威脅主權 加拿大「務實」改找中國合作

根據《華盛頓郵報》報導，卡尼（Mark Carney）這次北京之行，主要是為了修補過去幾年跌到谷底的加中關係。他在記者會上直言，全球貿易體系正在發生巨大的決裂，加拿大必須採取務實的態度來應對。

雙方協議內容包括加拿大同意讓4.9萬輛中國電動車以6.1%的超低稅率進口；而中國也還以顏色，將加拿大芥花籽的關稅從原本驚人的84%直接砍到剩下15%左右。

除了農產品關稅大減，北京還加碼宣布，從3月1日起取消對加拿大螃蟹、龍蝦、豌豆等的關稅，甚至還送上免簽待遇。這對因為川普關稅威脅而提心吊膽的加拿大業者來說，無疑是找到了一個新的出路。

「第51州」羞辱太過火 加拿大民心轉向

川普近期不斷威脅要對加拿大課徵重稅，甚至開玩笑說要把加拿大併吞成美國的「第51個州」，這種對國家主權的冒犯徹底惹毛了加拿大人。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）7月的民調，高達59%的加拿大人現在認為「美國」才是國家的最大威脅，反觀認為「中國」是威脅的人只有17%。

▲加拿大總理卡尼與美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



卡尼坦言，雖然美加關係還是很深厚，但最近幾個月跟中國打交道「反而比較好預測」。復旦大學研究員趙明昊也觀察到，加拿大正試圖透過修補跟中國的關係，來降低過度依賴美國帶來的風險。

政治新手大豪賭 國內反對派擔心「引狼入室」

雖然農業大省對這項協議拍手叫好，但安大略省的汽車工業卻非常感冒。安大略省長福特（Doug Ford）就砲轟，這等於是讓中國在加拿大市場插旗，最後受害的是加拿大的工人。川普政府的官員也唱衰，認為加拿大長遠來看絕對會後悔。

不過妙的是，川普本人對此倒是一派輕鬆，他在華盛頓對記者說，「如果他（卡尼）能跟中國達成協議，那就去做吧，這是好事。」

在川普放話不在乎《美墨加協定》（USMCA）的陰影下，卡尼誓言要在2035年前讓出口市場更多元，不再被美國綁死。但面對中國過去常把市場當作報復工具的紀錄，這場「向東轉」的豪賭是救命仙丹還是包裹糖衣的毒藥，還有得瞧。