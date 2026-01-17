戴錫欽曝與李四川差距縮小　蘇巧慧：把長跑當成短跑、每天全力衝刺

▲民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧出席淡信慈善基金會「衣童幸福微笑聯合慈善公益活動」。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

對於新北市長選情，國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨接受專訪時說，民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市副市長李四川民調逐漸縮小。對此，蘇巧慧今（17日）表示，這段時間都是照自己的步調，團隊也很有活力，把長跑當成短跑，每天都全力衝刺。

蘇巧慧今（17日）上午出席淡信慈善基金會「衣童幸福微笑聯合慈善公益活動」，談及戴錫欽所說，與李四川差距正在縮小一事，蘇巧慧表示，這段時間一直都是照著自己的步調，「我的團隊很有活力，所以我們都把長跑當成短跑，每天都全力衝刺」。

「未來我也會像今天這樣，走遍新北市的每一個區塊，握更多的手，讓更多的人直接看到蘇巧慧，讓大家看看未來的新北市長是不是可以由巧慧來擔任」，蘇巧慧強調，這是最好的策略，團隊會持續進行。

針對近期與親藍地方人士互動越來越多，蘇巧慧指出，要做一個城市的市長，本來市政就是要不分黨派，「我們只要朝著能夠讓新北市更好的方向」，其實大家不分黨派、不分族群，每個人都應該為這個城市的未來而努力，這是她未來的目標。

此外，民進黨3初選縣市結果出爐，地方傳出接下來派系合作可能會有問題，蘇巧慧認為，民進黨的傳統一向是初選激烈，「但是選後我們一定會團結一致」。她在新北也很榮幸擔任新北隊長的角色，所以她不但會把自己市長候選人的工作做好，讓更多市民認同，也會帶領整個新北隊，讓議員都能夠打出全壘打，希望能為這座城市的將來做貢獻。