生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人生失敗都是原生家庭害的！「馬克信箱」開示：別等父母道歉

▲家庭，親子，離婚。（圖／視覺中國CFP）

▲從小不被父母愛、被姊姊欺負，讓她在創傷中成了低自尊。（示意圖／視覺中國CFP）

文／《馬克信箱》節目主持人歐馬克
摘自／三采文化出版《親愛的馬克瑪麗3：Re:原生家庭

●從小不被愛的我，長成了這樣的人（小微的故事）

親愛的馬克瑪麗：

今天我想說件悲傷的事。我曾經以為，只要當個不吵不鬧、不會讓人煩心的孩子，就能得到疼愛與公平的對待。後來才發現，那只是一廂情願。

我的家庭看似健全，爸爸媽媽、哥哥姊姊、還有我。爸爸從我小的時候就常常見不到他，他去中國工作至今已經10幾年了，雖然爸媽名義上沒有離婚，但我像是在單親的環境下長大的。

媽媽是職業婦女，白天上班，回家還要照顧3 個小孩，而我是最不被看見的那個。我想我的低自尊和我自我否定，以及常常懷疑自己的狀態，是來自於在家裡沒有得到足夠的愛。

姊姊是老大，所以她一開始就得到最多的愛，也因此她的個性變得霸道又不講理。我從小就受到她的欺負，她會把我的衣服藏起來不讓我穿，會因為我買了跟她類似的褲子就酸我是在學她，好噁心，以後她再也不穿那件褲子了。她念高中時我拿水果去給她吃，卻換得一頓罵，「沒看到我正在讀書嗎？」最委屈的是她會把用過的杯子、衛生紙放我桌上，讓我去收。

有一次我真的受不了了，我趁她不在房間的時候把她的杯子放回她桌上。結果再回房間的時候，那杯水又在我桌上了。就這樣把杯子移來移去幾次後，我真的生氣囉，直接在她面前把水杯放回她桌上，結果她竟然把整杯水潑在我桌面。我桌墊下珍藏的小卡、跟同學的合照、還有喜歡的人傳給我的小紙條都被弄濕了。我嚇到了，呆在當場，我好生氣、好生氣，但我又很不會吵架，只能自己氣到在旁邊哭。

雖然長大後，我和姊姊的關係變比較好了，她也跟我說她很抱歉曾經對我做過很多很壞的事，但這些記憶，深深烙印在我的腦海裡揮之不去。

我跟我姊都覺得媽媽最疼的是哥哥，雖然她一再否認她沒有重男輕女，但哥哥要什麼有什麼，鞋子已經有好幾雙了，卻還是可以再買新鞋，而我只是想買一些小東西，就會被媽媽用「這不是已經有了嗎？」的理由拒絕。反觀哥哥很會講話、很會找各種理由，最後總是可以講到媽媽掏錢買給他。

在原生家庭中得不到愛的我，喜歡外婆和舅舅、舅媽，尤其是舅媽，我覺得她對我就像對她自己的女兒一樣，她會帶我去玩，帶我去淡水，手牽手就像一家人一樣，她就像我的第2 個媽媽，很關心我，還會跟我聊心事。這些陪伴相處，都是我在原生家庭中無法獲得的，那時我甚至好希望她就是我的媽媽。

但我媽很不開心，常常酸我「這麼愛去，就搬過去住不用回來了啊！」她不喜歡舅媽，她覺得舅媽沒念書，年輕時又愛玩、不好好工作，還會抽菸。所以每次當我說要去找舅媽的時候，她都露出嫌惡的眼神。青春期的我不能理解，在家妳又不疼我，為什麼妳連會讓我開心的地方也不想讓我去呢？難道我不能擁有快樂嗎？為什麼要用臭臉對我？

這樣的情況一直延續到我成年。雖然表面上我們家家庭和樂、風平浪靜，但我心裡的裂縫卻因為種種的累積不斷地在擴大。我越來越常有種：「我是不是多出來的」感覺。尤其後來當我聽說，我的出生好像是個「意外」的時候更讓我覺得，是不是就是因為我是個意外，所以你們才不重視我；是不是就是因為我是個意外，你們不但不重視，還欺負我，不給我好臉色看？

我25歲了，我知道這是我心裡要克服的一個難關，但是好難。從小我以為當個乖乖不吵的小孩，就會受到疼愛，結果沒有；會吵的小孩才有糖吃，不會吵的小孩就被當成啞巴放在角落。這種從小就覺得自己不被愛，不受重視的感覺，深深影響著我，彷彿我的心破了一個大洞，就算生活過得還好，但總是在想起的時候會崩潰大哭，這個洞感覺怎麼填補也填不起來。

現在的我可能需要我媽一個誠摯的道歉吧，替她多年來的不公平解釋；其實也不是說一定要她說什麼對不起之類的，但是她如果能夠理解我的痛苦，是不是我會比較好過一點呢，我也不知道。

●馬克教主神開釋

你得先這麼做，別人的道歉才會有用

我好喜歡小微的來信，自我覺察意識高，清楚地梳理家庭背景、從小到大的感受，也試圖將自己遭遇的問題與過往的經驗做連結，最後得出了一個可能的解決方法。我有很多觸發想回應，我們就從最後的解決方法開始吧。

父母在等孩子道謝，孩子在等父母道歉

沒有人的原生家庭完美無瑕，因為現實充滿缺憾，完美從來不存在。今天不管我們長成了什麼樣的大人，我們永遠都可以責怪：是我的原生家庭把我變成這個樣子的。

是我從小就因為父母的離異、缺乏關愛、曾經有走失、被拋下的經驗，所以我沒有安全感，讓我變成依戀型人格，個性敏感，容易升起防衛心態。

是我從小就被保護得太好，爸媽只要我負責念書拿好成績，導致我現在什麼事情都不會；工作一到我手上就會被搞得一團糟，同事酸我學歷那麼好怎麼連這麼簡單的事都不知道。以前禁止我談戀愛，導致現在根本不知道要怎麼開始。

是我從小爸媽就不斷稱讚我給我鼓勵，讓我對自己的能力產生了誤解，長大後才發現自己是個草包。現在我不敢去嘗試與挑戰新事物，因為我害怕當我挑戰失敗，我是草包這件事會被大家知道。

於是，原生家庭成為我們「現在這個不喜歡的自己」的代罪羔羊。

現在的這些缺點，都是原生家庭給你的。責怪原生家庭，是一件既合理、又方便的事。它引導我們活在過去的回憶裡，並且讓我們一次又一次反芻回憶中痛苦委屈的感受。

這樣的反芻能夠讓對現實不滿的我們，暫時忘卻當下的問題，藉由逃避現實、活在過去的痛苦裡以減輕當下的痛苦。

畢竟過去的痛苦不會對現在的我們造成直接的傷害，但現在的痛苦卻是活生生血淋淋地擺在眼前。如果真的要在痛苦間二選一的話，大部分的人都會選擇躲進回憶裡，任由精神鴉片荼毒自己的身心。

但問題是——逃避之後呢？是再一次的逃避？一次又一次的逃避？然後變成制約反應：以後一遇到問題就逃避，一遇到挫折就責怪原生家庭嗎？

不管你有什麼問題，當你把你的問題歸因於原生家庭後，你的問題就解決了嗎？不會吧，對吧？

你提到因為原生家庭不被愛而導致的低自尊，讓你在感情上屢屢遭受困境。你說你怕被拋棄，所以容易陷在不健康的關係。這樣的你，我能同理，其實很多人都有同樣的問題。

原生家庭對我們的影響深遠，但如果我們只停留在「現在的我會這樣，是原生家庭害的」這一步，就像開車時一直盯著後照鏡，可是我們該看著的，是前方的道路啊。當我們深陷於「都是原生家庭的錯」這種思維中，我們其實是在拒絕成長的可能性。

自己的人生應該是要掌握在自己手裡的，指責無助於成長，怪罪只是浪費時間。想要等一個道歉，是在把自己人生的主動權交到對方手裡。你沒有辦法控制別人的行為⸺他要不要道歉，他用什麼方式道歉，他的道歉真不真誠，還是反而讓你更受傷，全都超出我們的能力範圍。

期待你所無法控制的事，是在把子彈上好膛，倒轉槍柄奉上給人家。脆弱的你期待加害者的道歉，其實是讓自己陷於更深的危險中；等待加害者的道歉從來都不是個好選項。

你希望媽媽能理解你，希望她能說一句「對不起」。這份期待很深切、也很合理。但我想問你——如果她不覺得自己有虧欠呢？如果她覺得她比你更委屈、更難過，如果她所處的情況比你想像的更為複雜，你又會怎麼面對呢？

得到你想要的道歉並不會讓你前進，只有當你自己選擇放下，你才能好好繼續過你的人生。

真正的療癒，不是來自對方的認錯，而是來自你能不能放下、想不想前進。放下，不代表否認過去；放下，也不是裝作不在意。過去發生的事是真實存在的，你的感受也是真實的，痛苦之身會大聲疾呼地提醒你曾經受過的傷，它就像個drama queen，會歇斯底里地大吵大鬧，因為當你選擇不去關注它，它在你腦內的王朝就會逐漸崩解。

痛苦之身會傾盡它所有的力量避免這種情況發生，而你也該試著用幾個深呼吸拿回你的主控權。

你有權力選擇你的未來，你有權力決定你是誰！
你受過傷，但你不是受傷。
你覺得痛苦，但你不是痛苦。
受傷與痛苦是過去發生的事，但是現在你可以選擇：「我要不要讓這些傷口，繼續控制我接下來的人生？」

▲▼三采文化出版《親愛的馬克瑪麗3：Re:原生家庭》。（圖／三采文化）

★本文摘自三采文化出版《親愛的馬克瑪麗3：Re:原生家庭》，作者歐馬克，《馬克信箱》節目主持人、《親愛的馬克瑪麗3》。情侶可以分、工作可以離，但搞不定的家人怎麼辦？《親愛的馬克瑪麗》三部曲最終回，再度神開釋！馬克點醒迷津 × 瑪麗暗黑插畫，直擊最難處理、也最容易讓人內耗的課題──原生家庭。本書集結 20 則家庭故事，用誠懇、理性、溫暖的建言，陪你面對那些看似無解的困境：不告訴你怎麼拯救別人，只教你如何保護「自己」。

月老不只能牽紅線，影視暢銷作家肆一創作全新小說《沒有愛情的月老廟》，以淡水河畔一間看似靈驗，卻「沒有愛情」的月老廟為舞台，不同於多數愛情故事談「如何相愛」，甚至寫了鮮少被提及的「斷緣白線」，切斷不適合的緣分。

