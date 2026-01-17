外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

文／鏡週刊

《視覺資本》統計15至16歲的平均數學成績，台灣排名第3，超過香港、日本、南韓！近日有名熱愛數學的外國網友於Threads發表1個數學題目，讓不少台灣網友感慨「我去美國就是數學天才，在台灣只能重修」。

1名熱愛數學的外國網友經常於Threads分享各式各樣的數學題目，近日貼文的其中1題為「4/a=a/64,，a=?」引發台灣網友熱烈回應，有人秒回「假設a=8，我假設對了，a=8沒錯」，不過隨後被糾正「平方啊，要考慮負數」「啊，-8呢？」「哇，錯了」「老兄虧你是台灣人」。

其他人紛紛聲稱「我去美國就是數學天才，在台灣只能重修」「台灣高中生躺在床上打個哈欠隨便瞥個兩眼答案就出來了，結果現實數乙被死當」「正負8，3秒內沒算出來的台灣人數學全部重修」「答案為正負8，超過1秒亞洲人以你為恥」「台灣人沒在3秒內解出來可以重讀國中了」。



