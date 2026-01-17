民眾黨參選人看板「裝行人號誌上」炎上！本尊道歉：盡速移除

▲參選人的競選看板掀眾怒。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

2026年九合一選戰增溫，許多參選人紛紛擺出競選看板。有民眾卻發現傻眼一幕，民眾黨桃園市八德區議員參選人林晏良的競選看板直接設在行人號誌與道路標誌上，「不要這麼無良，行人號誌燈你都要搞。」對此，林晏良趕緊發文致歉，保證會盡速移除。

有網友在Threads貼出影片，「不要這麼無良，行人號誌燈你都要搞，這種到底要選什麼==？」只見看板設在紅綠燈下方、電線杆旁邊，要不是帆布上在「良」字有開一個洞，不然其實是會遮擋到行人號誌的。他不禁開批，這樣的作法就像「把看板當成小狗尿尿畫地盤」，完全無視公共安全。

眾人見狀也傻眼，「我支持民眾黨，但是這看板真的太白目了」、「太扯了吧！連行人號誌都遮掉」、「這真的太不OK了，挺民眾黨的我真的都想罵了」、「這個我也覺得太離譜，希望不要再出現第二個類似這樣的狀況。」

林晏良急致歉 曝「是支持者安排製作」

對此，參選人林晏良在粉專緊急發文，說明八德區廣告看板，是由於支持者較為熱情，幫忙安排製作上架。他表達感謝之情，「但民眾黨身為一個講求法制的政黨，對於這樣的事情，也無法接受。」對這樣的行為，他身為民眾黨的參選人，將概括承受所有責任。

林晏良強調，看到相關訊息後，他就有立即督促廠商盡速移除該面廣告。最後他再次致歉，「造成社會大眾觀感不佳的部分，本人在此誠摯的表達歉意。再次抱歉，未來一定會更加謹慎。」