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結婚邀15年老友！秒被羞辱「別發我喜帖」拒去　台中哥嘆：又不收你錢

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▲一結婚，好友消失了。示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

「聽起來感覺挺差的。」台中一名男網友要結婚舉辦喜宴，他也不打算收禮金，只邀請一些多年好友聚在一起慶祝一下，結果被一位15年以上交情的朋友打槍說「不要發給我，我不會到」，讓他感嘆又無奈。

男網友上月在臉書「爆怨公社」PO文說，他舉辦的婚宴不打算發帖子，也不收賓客禮金，就辦個幾桌簡簡單單就好，只邀請認識15年以上好友前來，讓老婆可以多認識他的生活圈，「其他人我一概不通知的（嘆氣。」

但邀請朋友過程中，並非每個人都豪爽答應，讓他傷透了心；他娓娓回憶說，一群老友中，唯獨那人一聽到他要辦婚宴的事情，「還直接對我說『不要發給我，我不會到』，恩，聽起來感覺挺差的ㄎㄎ。」

紅包、紅包袋、過年、春節（圖／本報資料照）

▲原PO並沒有打算收禮金，但好友還是不願前來。示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

面對原PO的悲傷故事，網友紛紛留言說，「邊緣人先下馬威給自己台階下的意思...」、「不來就算了啊～搞的好像人家很想叫他一樣」、「回他：放心，我看準你沒錢，我不會讓你來丟臉」、「回他：沒關係 你送終 我一定到ㄎㄎ」、「他應該是娶完生完了，所以不想浪費錢做人情」、「比起有一些人說『你帖子一定要給我』，還一直跟你催帖子，真的給了，對方當天沒來！」。

也有網友認為那朋友才是最真心的好友，「其實有時候，直來直往往往才是好朋友～」、「其實這才是朋友，真心不騙」、「還好啦！至少他是很直接回絕你，讓你心死哈哈哈」、「您有考慮直接問他為什麼嗎？要麻金錢考量，要麻人緣問題（不想看到誰...或是要麻他暗戀你，你要結婚他心碎...）」、「不是他討厭你，就是你邀請的人裡面有她討厭的人」。

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▼結婚就是見證友情的時刻。示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼典華,婚宴,儀式堂,婚紗,喜宴會館。（圖／記者姜國輝攝）

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關鍵字：結婚,婚宴,喜宴,喜帖,禮金,爆怨公社

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