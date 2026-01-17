大選爆屠殺！烏干達反對派遭血洗10死　總統候選人被抓下落不明

▲烏干達總統穆塞維尼。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏干達15日舉行總統大選，現任總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）以近74%得票率大幅領先，但就在他即將連任之際，反對派總統候選人波畢威恩（Bobi Wine）16日傳出遭軍方強行從住處帶往不明地點的消息。不只如此，在波畢威恩被帶走之前，安全部隊闖入反對派陣營競選團隊成員住所開火射擊，當場造成10人死亡。

群聚等待選舉結果 卻淪屠殺現場

衛報報導，反對派國家團結平台黨（NUP）成員基伏比（Muwanga Kivumbi）指出，安全部隊在16日凌晨3點強行破門闖入他家，並在車庫開槍掃射，槍殺其競選團隊10名成員。當時眾人就在車庫等待選舉結果，他形容，現場根本就是一場大屠殺。

當地警方發言人圖穆夏貝（Lydia Tumushabe）聲稱，是由基伏比組織的反對派暴徒持刀攻擊警局和計票中心，安全人員出於自衛開火，導致數量不明的人員喪失行動能力，另有25人遭逮捕。

基伏比夫婦還稱，軍方事後把遺體帶走。波畢威恩則是發聲譴責，呼籲支持者挺身反抗，「這個犯罪政權已經瘋了，這種瘋狂必須抵抗」。

▲烏干達警察。（圖／達志影像／美聯社）

軍方直升機闖住處擄人

在這之後，波畢威恩所屬政黨透過社群平台X發文證實，軍方直升機16日晚間降落在波畢威恩位於首都坎帕拉（Kampala）的住處，隨後把他強行帶往未知目的地。

雖然該消息尚未獲得政府證實，但波畢威恩早已遭到實質軟禁。先前他曾抨擊選舉存在大規模舞弊行為，已知這次選舉是在網路被封鎖的狀態下登場，當局稱此舉是為了防範假訊息傳播。

▲烏干達反對派領袖波畢威恩。（圖／路透）

烏干達強人執政 PK貧民窟總統

現任總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）自1986年掌權至今，現年81歲，控制國家與安全機構，在任期間鐵腕鎮壓所有挑戰者。在這次的選舉中，他的競爭對手是43歲、第2度參選總統的波畢威恩（本名凱亞古蘭伊 Robert Kyagulanyi），波畢威恩曾是歌手，以貧民窟總統自居。

分析認為，這次的選舉只是走個形式。開票進度顯示，穆塞維尼以近74%得票率大幅領先，波畢威恩得票率23%位居第二。