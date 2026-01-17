打手基地大亂鬥「3殺人犯全跑了」！6萬人炸鍋怒搜長相...照片曝光

▲台中打手基地命案，接連傳出3名殺人犯於判刑確定後，已經棄保潛逃。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

2021年台中爆發的「打手訓練基地」大亂鬥案，釀成1死3重傷震撼社會，近日再掀波瀾。繼蔣啟勛、段傳叡棄保潛逃後，遭判12年10月徒刑定讞的殺人共犯林家賢，先前僅以5萬元交保，卻未依期到案執行，同樣棄保潛逃。消息曝光後，有網友也公布了3人的照片，引發大量討論。

3人接連逃亡 Threads按讚破6萬

相關貼文在Threads上迅速發酵，短時間內累積超過6萬人按讚、上千則留言，不少網友直呼「太扯」，質疑司法制度鬆散，更有人形容整起事件宛如「現實版狼人殺」，直言「殺人犯一個一個被放跑」。

不少網友更關注，3名已遭判刑定讞、卻棄保潛逃的犯嫌，至今未見官方公開清楚照片，紛紛留言質疑「為什麼不公布長相」、「通緝犯沒有本人照片是在保護誰」，相關討論持續延燒。

網友自行肉搜 3人照片曝光

在質疑聲浪中，有網友開始自行搜尋相關資料，陸續在社群平台貼出蔣啟勛、段傳叡與林家賢的照片，引發新一波熱議。其他網友看到照片後留言表示「怎麼都是大眾臉」、「這樣才對，至少走在路上有概念」、「沒照片是要大家用猜的嗎」，也有人諷刺「頭上是不是會顯示紅色ID」。

另有網友不滿表示，「殺人都能交保，世界怎麼跟得上台灣司法」、「戴口罩後更難認」、「官方照片怎麼這麼模糊，是拍不起還是不敢拍」，甚至有人嘲諷「希望他們犯案前可以先出示身分證」。

▲3名逃犯長相曝光。（圖／取自高檢署通緝要犯查詢網，下同）

回顧案情 最高院駁回定讞仍連跑3人

回顧案情，主嫌管芥寬曾在台中大雅設立「打手訓練基地」，招募20多人訓練，2017年間因懷疑死者連紹雄是叛徒，雙方爆發激烈衝突，最終連男遭圍毆致死。一、二審歷經翻轉後，管芥寬殺人部分改判無罪，其餘共犯仍分別被判12年至14年不等徒刑，全案今年初最高院駁回上訴定讞。

然而，案件確定後，蔣啟勛、段傳叡、林家賢卻先後交保未到案執行，遭法院沒收保證金並發布通緝，接連逃亡的狀況，也讓外界對交保與執行制度再度投以高度關注。