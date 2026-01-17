　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打手基地大亂鬥「3殺人犯全跑了」！6萬人炸鍋怒搜長相...照片曝光

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲台中打手基地命案，接連傳出3名殺人犯於判刑確定後，已經棄保潛逃。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

2021年台中爆發的「打手訓練基地」大亂鬥案，釀成1死3重傷震撼社會，近日再掀波瀾。繼蔣啟勛、段傳叡棄保潛逃後，遭判12年10月徒刑定讞的殺人共犯林家賢，先前僅以5萬元交保，卻未依期到案執行，同樣棄保潛逃。消息曝光後，有網友也公布了3人的照片，引發大量討論。

3人接連逃亡　Threads按讚破6萬

相關貼文在Threads上迅速發酵，短時間內累積超過6萬人按讚、上千則留言，不少網友直呼「太扯」，質疑司法制度鬆散，更有人形容整起事件宛如「現實版狼人殺」，直言「殺人犯一個一個被放跑」。

不少網友更關注，3名已遭判刑定讞、卻棄保潛逃的犯嫌，至今未見官方公開清楚照片，紛紛留言質疑「為什麼不公布長相」、「通緝犯沒有本人照片是在保護誰」，相關討論持續延燒。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

網友自行肉搜　3人照片曝光

在質疑聲浪中，有網友開始自行搜尋相關資料，陸續在社群平台貼出蔣啟勛、段傳叡與林家賢的照片，引發新一波熱議。其他網友看到照片後留言表示「怎麼都是大眾臉」、「這樣才對，至少走在路上有概念」、「沒照片是要大家用猜的嗎」，也有人諷刺「頭上是不是會顯示紅色ID」。

另有網友不滿表示，「殺人都能交保，世界怎麼跟得上台灣司法」、「戴口罩後更難認」、「官方照片怎麼這麼模糊，是拍不起還是不敢拍」，甚至有人嘲諷「希望他們犯案前可以先出示身分證」。

▲▼台中打手基地大亂鬥3殺人犯溜了　6萬網友瘋傳「狼人殺」搜出長相。（圖／取自高檢署通緝要犯查詢網）

▲3名逃犯長相曝光。（圖／取自高檢署通緝要犯查詢網，下同）

回顧案情　最高院駁回定讞仍連跑3人

回顧案情，主嫌管芥寬曾在台中大雅設立「打手訓練基地」，招募20多人訓練，2017年間因懷疑死者連紹雄是叛徒，雙方爆發激烈衝突，最終連男遭圍毆致死。一、二審歷經翻轉後，管芥寬殺人部分改判無罪，其餘共犯仍分別被判12年至14年不等徒刑，全案今年初最高院駁回上訴定讞。

然而，案件確定後，蔣啟勛、段傳叡、林家賢卻先後交保未到案執行，遭法院沒收保證金並發布通緝，接連逃亡的狀況，也讓外界對交保與執行制度再度投以高度關注。

▲▼台中打手基地大亂鬥3殺人犯溜了　6萬網友瘋傳「狼人殺」搜出長相。（圖／取自高檢署通緝要犯查詢網）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「房子被賣了」？　4200人突收980萬交易簡訊
林昀儒驚傳身體不適退賽
台美貿易協議「台積電被賣了？」　財務長曝在美擴大投資原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻翻手機見裸女片！竟是「老公偷拍嫂嫂洗澡」　斷指成鐵證

彰化偏鄉成金雞母！二林農會存款破180億　年終豪發6個月起跳

賣假學歷判刑88年人間蒸發　南榮科大前校長遭檢通緝

北捷板橋站「車廂突冒白煙」！乘客嚇壞奔逃　450人緊急疏散

打手基地大亂鬥「3殺人犯全跑了」！6萬人炸鍋怒搜長相...照片曝光

快訊／台南大樓工地驚傳起火　28樓頂狂噴火

桃園男抽到「軍魂部隊」！入伍2周竟趁放假逃兵　判決出爐

調查局前副局長揪團推保育　拍到野生小石虎出生獎金30萬

女友提分手！恐怖男闖入租屋處...綑綁性侵她　事後匯2000元

金門金城鎮西海路雜草火警　白煙狂密燃燒面積約1,000平方公尺

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

人妻翻手機見裸女片！竟是「老公偷拍嫂嫂洗澡」　斷指成鐵證

彰化偏鄉成金雞母！二林農會存款破180億　年終豪發6個月起跳

賣假學歷判刑88年人間蒸發　南榮科大前校長遭檢通緝

北捷板橋站「車廂突冒白煙」！乘客嚇壞奔逃　450人緊急疏散

打手基地大亂鬥「3殺人犯全跑了」！6萬人炸鍋怒搜長相...照片曝光

快訊／台南大樓工地驚傳起火　28樓頂狂噴火

桃園男抽到「軍魂部隊」！入伍2周竟趁放假逃兵　判決出爐

調查局前副局長揪團推保育　拍到野生小石虎出生獎金30萬

女友提分手！恐怖男闖入租屋處...綑綁性侵她　事後匯2000元

金門金城鎮西海路雜草火警　白煙狂密燃燒面積約1,000平方公尺

今好天氣！　下週二北台灣「驟然濕冷」高山追雪有望

洛鞍颱風轉圈圈！　下週二「滑梯式降溫」探8度

Skoda「全新旗艦7人座電動休旅車」來了！Peaq預定今年夏季全球首發

平安符破損「亂丟垃圾桶」恐業力反噬　命理師曝3正確處理方法

人妻翻手機見裸女片！竟是「老公偷拍嫂嫂洗澡」　斷指成鐵證

大樂透出三連號又送錢！「二獎中2注」開在台中、台南

彰化偏鄉成金雞母！二林農會存款破180億　年終豪發6個月起跳

WBC日本隊公布第2波「11人名單」　大谷翔平領軍2月集訓

你是水腫還是胖？「4招」教你快速判定　穿襪小腿有勒痕也算

賣假學歷判刑88年人間蒸發　南榮科大前校長遭檢通緝

【小小模特】女兒看到包包說想拍照 拿起包架式十足

社會熱門新聞

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

北捷板橋站車廂突冒白煙！450人緊急疏散

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

他抽到軍魂部隊　入伍2周趁放假逃兵

台大生吸金5500萬賠光　刑警爸竟偷查個資嗆債主

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

人妻翻手機見裸女片！竟是老公偷拍嫂嫂洗澡

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

賣假學歷判刑88年　南榮科大前校長遭通緝

即／台南大樓火警　工地頂樓狂噴火

更多熱門

相關新聞

通緝犯深夜街頭逃竄　警辣椒水+警棍逮人

通緝犯深夜街頭逃竄　警辣椒水+警棍逮人

曾姓毒品通緝犯日前晚間開車於南投市出沒，警方獲悉後尾隨並出動警網圍捕，最後於南崗工業區內追上曾男並以辣椒水制伏、逮捕，並起獲「喪屍煙彈」依托咪酯等毒品、改造槍彈等，訊後移送法辦。

打手基地案連跑3人！殺人犯棄保潛逃

打手基地案連跑3人！殺人犯棄保潛逃

移工遇盤查有貓膩　詳查逮到一對通緝犯

移工遇盤查有貓膩　詳查逮到一對通緝犯

毒蟲通緝犯拒檢狂飆　警連開14張罰單

毒蟲通緝犯拒檢狂飆　警連開14張罰單

館長被告不忍了！直播點名賴清德出庭

館長被告不忍了！直播點名賴清德出庭

關鍵字：

台中命案殺人犯逃亡司法爭議打手基地通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

北捷板橋站車廂突冒白煙！450人緊急疏散

地政系統出包　4200人收980萬交易簡訊　

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　「刻意藏輪椅」引鼻酸

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！女演員曬蜜月泳裝照

他抽到軍魂部隊　入伍2周趁放假逃兵

八三夭新團員「是超大咖男神」！

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面