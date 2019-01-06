館長轟斷食減肥「左邊胖子右邊排骨精」　硬舉120公斤早被辭職了

▲館長轟斷食減肥「左邊一個胖子右邊一個排骨精」。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）



記者林彥臣／綜合報導

「間歇性斷食」成為近期流行的一種減肥法，館長陳之漢在直播中炮轟斷食觀念錯誤，一窩蜂的網紅教練先後鼓吹生酮飲食或間歇式斷食，這些教練也不強調自己有多少力量，只強調自己瘦多少，都是「左邊一個胖子，右邊一個排骨精」的宣傳模式。

館長表示，他不是要危言聳聽也曾經嘗試過斷食，每個人都需要上班或上課，要上班就需要體力、精神、好心情，大部分人沒有吃飯情緒控管能力就會非常差，在心理就不好過了，工作就會不順遂了，工作都不順遂了跟人家斷什麼食？

館長在接著講到運動效益的問題，有些網紅教練斷食之後運動表現還是很好啊，硬舉可以舉120（公斤），「你跟我講的是女生嗎？我們女生的教練PR（Personal Record個人紀錄）120，我們家的男生沒一個人低於120，硬舉120早就被辭職了」

▲館長強調應該追求速度、力量、敏捷，而不是只有腹肌的乾巴巴猴子。（圖／YouTube）



館長舉例，一般正常的人不管是練健美的、健力的、crossfit、游泳、格鬥還是其他專項，所有的教練都希望能夠多補充蛋白質、補充碳水化合物，甚至項游泳選手、單車選手一些其他的奧運好手，一天要補充到15000大卡的熱量，為什麼這些奧運選手要吃這麼多的東西，他們就斷食就好啦！他們就生酮就好啦！因為它們要的是身體機能的表現，他們不是看過去有腹肌四肢乾巴巴的猴子，人家要的是速度、力量、敏捷，而不是一個雕像在那邊推什麼做什麼沒有力氣。

館長強調，造肌肉非常的難，減脂非常的快，也就是說減脂動作的同時，肌肉跟脂肪一起噴，一起掉，再加上你還斷食，為了要瘦讓你本身身體的強悍，本身應該擁有的力量不見了，你可以好好訓練深蹲可以蹲到200、爬樓梯不會喘、可以搬重物很輕鬆、可以幫助家人、可以上班很快樂、可以當個有力量的人、有機能性的人，但是你不要只要追求那種跟骷髏頭一樣的身材，只要有腹肌就好，其他不重要，居然還有人很可笑的說那些健身網紅很壯。

▲館長人為，放上一張減肥前的胖子照片，跟減肥後的排骨精照片，就能當網紅了。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



館長炮轟，如果只是追求徹底的減肥，「左邊一個胖子右邊是一個排骨精，這樣換我也能當網紅嘛！這樣就能夠賣東西了嘛！這叫做堅持，這叫做毅力，在你身上的肌肉量，我看不到毅力跟痛苦啦，小的跟小朋友一樣。」