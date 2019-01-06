　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長轟斷食減肥「左邊胖子右邊排骨精」　硬舉120公斤早被辭職了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼館長轟斷食減肥「左邊一個胖子右邊一個排骨精」。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

▲館長轟斷食減肥「左邊一個胖子右邊一個排骨精」。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

記者林彥臣／綜合報導

「間歇性斷食」成為近期流行的一種減肥法，館長陳之漢在直播中炮轟斷食觀念錯誤，一窩蜂的網紅教練先後鼓吹生酮飲食或間歇式斷食，這些教練也不強調自己有多少力量，只強調自己瘦多少，都是「左邊一個胖子，右邊一個排骨精」的宣傳模式。

館長表示，他不是要危言聳聽也曾經嘗試過斷食，每個人都需要上班或上課，要上班就需要體力、精神、好心情，大部分人沒有吃飯情緒控管能力就會非常差，在心理就不好過了，工作就會不順遂了，工作都不順遂了跟人家斷什麼食？

館長在接著講到運動效益的問題，有些網紅教練斷食之後運動表現還是很好啊，硬舉可以舉120（公斤），「你跟我講的是女生嗎？我們女生的教練PR（Personal Record個人紀錄）120，我們家的男生沒一個人低於120，硬舉120早就被辭職了」

▲▼孫安佐自拍大肌肌！「重訓噴汗」擺6帥姿　網嗨爆：當我老公。（圖／YouTube）

▲館長強調應該追求速度、力量、敏捷，而不是只有腹肌的乾巴巴猴子。（圖／YouTube）

館長舉例，一般正常的人不管是練健美的、健力的、crossfit、游泳、格鬥還是其他專項，所有的教練都希望能夠多補充蛋白質、補充碳水化合物，甚至項游泳選手、單車選手一些其他的奧運好手，一天要補充到15000大卡的熱量，為什麼這些奧運選手要吃這麼多的東西，他們就斷食就好啦！他們就生酮就好啦！因為它們要的是身體機能的表現，他們不是看過去有腹肌四肢乾巴巴的猴子，人家要的是速度、力量、敏捷，而不是一個雕像在那邊推什麼做什麼沒有力氣。

館長強調，造肌肉非常的難，減脂非常的快，也就是說減脂動作的同時，肌肉跟脂肪一起噴，一起掉，再加上你還斷食，為了要瘦讓你本身身體的強悍，本身應該擁有的力量不見了，你可以好好訓練深蹲可以蹲到200、爬樓梯不會喘、可以搬重物很輕鬆、可以幫助家人、可以上班很快樂、可以當個有力量的人、有機能性的人，但是你不要只要追求那種跟骷髏頭一樣的身材，只要有腹肌就好，其他不重要，居然還有人很可笑的說那些健身網紅很壯。

▲▼肥宅。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲館長人為，放上一張減肥前的胖子照片，跟減肥後的排骨精照片，就能當網紅了。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

館長炮轟，如果只是追求徹底的減肥，「左邊一個胖子右邊是一個排骨精，這樣換我也能當網紅嘛！這樣就能夠賣東西了嘛！這叫做堅持，這叫做毅力，在你身上的肌肉量，我看不到毅力跟痛苦啦，小的跟小朋友一樣。」

ET快訊
他「手指不一樣」竟罹癌過世！醫教一動作自測　有透光才正常
辦婚宴流水席一桌5000「有收禮金」　台北人嚇傻狂勸

關鍵字：館長,斷食,生酮,減肥,硬舉

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

驗血型A變O！護理師曝「妳不是爸爸親生的」　爸秒垮臉無視媽...結局超展開

螞蟻大軍入侵冰糖「黑點鑽上鑽下」！上千網友獻計…最強驅趕法曝光

演唱會high過頭哭了！聽五月天軋車「油門狂飆時速130km」　下秒白光一閃GG

更生人的燈塔！前四海幫堂主陳興餘器官衰竭過世　享壽60歲

賀成交！取車「30分鐘就拋錨」他卡高速公路上崩潰　車商嗆完秒神隱

影／么八洞洞成功嶺收假！他高鐵上腿麻「新烏日→板橋」崩潰　網全笑翻

國二姪女外宿報平安　他曬對話記錄「單純舉動」笑翻網

她窗台見「整棟違建透天鳥巢」　2千網笑翻：之後會蓋101

超稀有婆婆！邀她春假飛大馬還「幫付機票錢」　寵媳婦暖舉感動萬人：太甜了

館長轟斷食減肥「左邊胖子右邊排骨精」　硬舉120公斤早被辭職了

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

Ella閨房事：快樂的很激烈　聊到「禁孕令」...要老公憋住！

張若凡《走了嗎》迎戰Gail 　蕭敬騰高評價：被深深的打動

《聲林》小烏龜哈林前唱《缺口》　蕭敬騰重話：你讓我有點失望

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

館長轟斷食減肥「左邊胖子右邊排骨精」　硬舉120公斤早被辭職了

騎車驚見「櫻桃型練成陣」！他滿頭問號神人秒解答　網友卻戰翻了

婚禮不能出席還被討禮金　新娘傳帳戶「麻煩紅包匯到這」

台男旅日租重機「摔爛丟包」！臉書遭肉搜曝光　店家心寒

影／尾牙魔咒！槓龜13年決定在家陪小孩　同事傳訊「8萬元掰」她哭了

檢驗結果出爐！　金門死豬鄰近10豬場豬隻均為陰性

結婚邀15年老友！秒被羞辱「別發我喜帖」拒去　台中哥嘆：又不收你錢

當兵被鬼壓床！中壢哥半身僵硬「吐舌72hr」　乩童一看嚇壞：太凶拔不掉

金門防疫戰／大陸瘟豬海漂搶灘　畜場「酵素水+酒糟」餵食抗敵

辦婚宴！流水席一桌5000「有收禮金」　台北人嚇傻狂勸...他說南部很正常

愛孫不見外公怒告女兒遺棄　女驚爆7年前公墓棄屍親兒

正妹機場被開包！海關見「快樂棒狀物」笑了　她臉紅逃跑：我的天啊

玩家私房景點！韓國瑜力推山區觀光　桃源暖冬梅花開了

中學五人制／學校、國家隊兩頭燒　復興教頭張仟縈有點頭痛

男跳1600度煉鋼爐「當場熔化」！工廠一看監視器　驚見他瞬間慘死

7歲童蒸發爆遭埋！警「百頃公墓尋屍」撲空　關鍵媽閉口：不要問我

非洲豬瘟強襲！農委會「4步驟防疫」金門7日全面禁廚餘

緬甸佛教徒反抗軍襲擊警察哨所　13人喪生、1.6萬發子彈遭奪

ABL／夢想家6日主場戰強敵新加坡　體力調節成考驗

館長轟斷食減肥「左邊胖子右邊排骨精」　硬舉120公斤早被辭職了

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭..

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇..

騎車驚見櫻桃練成陣！神人解答網..

驗血型A變O！護理師曝：不是親..

流水席一桌5千　台北人嚇傻狂勸

訂便當被罵「北七」！網友5個字..

尾牙槓龜13年不想去　1張照片..

超正店員被跪求露臉照　網卻歪樓

前四海幫堂主陳興餘過世　享壽6..

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公..

台灣之星月租0元！網搶辦崩潰：..

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷..

捷運民生汐止線拍板　設站點曝光

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

更多熱門

相關新聞

研究：喝咖啡不加糖奶還是會胖

現代人越來越注重健康，喝飲料時都會選擇無糖，喝咖啡時也捨棄糖和奶精，但最新研究顯示，就算沒有加糖，喝越多黑咖啡，肥胖的風險也越高。南韓首爾醫院家醫科博士李秀亨（音譯）帶領的研究團隊針對2013至2015年間參與國民健康營養調查的8659名成人進行研究，分析其咖啡攝取量及肥胖間的關聯性後，4日發表以上結果。

艾成激瘦「30公斤」網讚台版郭富城

館長告白蔡英文有點喜歡我們總統

瘦身速度狂飆！茴香籽水「5神效」

館長竟為了吹風機求助網友！

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

他手指不一樣罹癌過世！一動作自測

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭灌爆

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

搭機睡死…隔壁郁方見她驚醒秒叫空姐

前幾天還來顧店　貓店長張西西離世

D社無法跟拍TWICE？　多賢有驚人天賦！

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

從「5種手相」看透你2019桃花運！

騎車驚見櫻桃練成陣！神人解答網卻戰翻了

JENNIE爆出戀情後首露面！

更多

最夯影音

更多

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面