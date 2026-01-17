員林3小屁孩惡搞！街頭亂丟鞭炮險釀火燒車　還拍影片炫耀

▲３名少年為了好玩街頭放鞭炮差點釀火燒車。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

昨夜網路出現一段標題為「員林炸彈客出沒」的危險影片，被轉傳分享在彰化各大社群，引發民眾恐慌，員林警方立即主動迅速追查，據悉該案發生於去年10月初，當時有2名少年騎乘機車雙載、由一名少年掌鏡，在街頭朝行駛中的車輛丟擲鞭炮瞬間爆炸，由於一旁還有加油站﹑差點釀成重大事故。警方偵訊後已依涉社維法及公共危險等罪嫌函送法辦。

網路影片揭露危險行為

這起事件發生在去年10月4日晚間10時30分左右，地點在員林市中山路一段與惠明街口。直到昨(16日)晚間，才有網友將事發影片上傳至Instagram社群，並以「員林炸彈客出沒」為題，不斷的被轉傳分享，隨即引起廣泛關注與憂慮。

根據警方調查，涉案的有3人。案發當時，其中一人無照騎乘家人的普通重機車，載著另一人。行經到案發路口時，後座的行為人竟朝路面丟擲鞭炮，隨後更丟向對向的大馬路。鞭炮瞬間爆炸，當時正好有一輛轎車經過，差點被擊中並引發火燒車意外，情況十分驚險。整個危險過程由第三人用手機拍攝下來。

警方迅速逮捕涉案少年

這段危險影片後來被其他網友轉發上傳至社群網路，才讓整起事件曝光。員林警方在網路巡邏時發現該則貼文，立即主動展開偵辦。經追查，迅速將涉案的三名少年通知到案說明。

警方訊後，認定三名少年的行為已嚴重危害公眾安全，除依違反《社會秩序維護法》辦理外，全案更依《刑法》公共危險、恐嚇公眾等罪嫌函送地檢偵辦。