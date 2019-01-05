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驗血型A變O！護理師曝「妳不是爸爸親生的」　爸秒垮臉無視媽...結局超展開

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▲抽血,驗血,親生。（圖／pixabay）

▲她到醫院驗血發現自己的血型和家人不一樣。（圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

護士搞烏龍差點毀了一個家庭。一名女網友幾年前動手術需要輸血，到醫院去驗血型，因為他們全家都是A型，所以她一直以為自己也是A型，結果驗出來卻是O型，這時護理師突然說，「A跟A好像不會生出O型」，一旁的爸爸瞬間臉垮下來，以為女兒不是親生的，後來才發現是護理師搞錯了，烏龍一場。

女網友在PTT笨版上分享她幾年前在醫院遇到的趣事，那年她因為卵巢長腫瘤，需要動手術切除，手術過程中需要輸血，因此醫院先幫她安排驗血型。因為他們全家從爺爺奶奶外公外婆爸爸媽媽和3個姐姐全都是A型，所以她一直以為自己也是A型，沒想到驗出來的結果卻是O型。

這時護理師突然驚爆出一句話，「A跟A好像不會生出O型」，認為她可能不是爸媽親生的，她聽到這句心想，「騙我生物不好嗎，雖然我不會大I小i，至少我記得AA可以生出A跟O阿」，雖然她自己不相信護理師的說法，但一旁的爸爸深受打擊，臉色垮得比她這個準備進開刀房的人還難看。

「從頭到尾我爸都不講話，也不看我媽，就一直盯著我，盯到我心裏發寒」，一旁的媽媽卻絲毫不緊張，還一副心情很好的樣子。幾分鐘後護理師又跑過來說，「沒事沒事，醫生說會生出O」，這時她爸爸的臉色才慢慢恢復。因為護理師的一句烏龍話，他們家差點就要上演家庭革命了，讓她開玩笑說，護理師的執照是雞腿換的吧。

網友們看到她的貼文都為她捏了一把冷汗，也對護理師的生物知識感到訝異，「是喜歡看別人家父親變臉的護理師呢」、「ABO血型遺傳是國中生物就教了的東西吧」、「你確定那護理師是有照的嗎」、「連國中生物都不知道還敢當醫護人員」、「護理師很扯，還在家人面前講，自己都不覺得丟臉」。

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關鍵字：PTT,笨版,驗血型,血型,DNA,親生

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