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前男友劈腿好友！結婚「喜帖+喜餅」親送到府...她怒燒喜帖：禮金也會燒給他

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▲劈腿的前男友送喜帖和喜餅來給她。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲劈腿的前男友送喜帖和喜餅來給她，還要她一定要出席婚禮。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

一名女網友幾年前和前男友分手，因為對方劈腿女方的好朋友，結果男方要和小三結婚，竟然還有臉邀請她，親自把喜帖和喜餅一起送到她家，氣得她直接請家人把喜帖燒掉，還打算把紅包錢燒給男方。網友們看到她的貼文都覺得男方臉皮也太厚，紛紛建議她前男友下次結婚再出席就好。

女網友在臉書「爆廢公社公開版」社團中發文，她平常都住在外地很少回家，日前接到家裡打來的電話，說她劈腿的前男友要結婚了，親自把喜帖和喜餅送到她家，要她一定要到場祝福，她一聽到氣炸了，直接跟家人說，「喜帖燒掉，餅吃了」，還打算把禮金用燒的給前男友。

而男方要求的祝福她也沒有忘記，祝福對方「早生貴子，種還不是他的」。她說當初男方劈腿的對象就住在她租屋處樓上，算是自己的好友，還買了跟她一樣的摩托車，結果沒想到不只摩托車想買一樣的，連男友也跟她搶，讓她無奈地感嘆，「唉，小三就在我身邊」，現在傷害她的2個人要結婚了，她實在做不到祝福。

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▲劈腿的前男友送喜帖和喜餅來給她。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲前男友劈腿的對象是她的好友，2人還買了一樣的摩托車。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網友們看到她的貼文都非常心疼她，「跟他說最近很忙，下次一定到場祝福」、「如果心裡放下就不會恨了」、「一定要去啊，帶一堆人去，然後要對著新娘說，希望明年還能吃到你的喜酒」、「應該祝福他每年都在訂婚」，還有網友突破盲點，「男方沒有在給餅的，除非女方是你的閨蜜」。

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關鍵字：爆廢公社公開版,前男友,劈腿,喜帖,結婚,喜餅

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