馬英九辦公室「放1張珍藏照」還自嘲1句！網笑了：他真的愛周美青

新的一年，很多政治人物、名人都會提供新年小物，要讓民眾領取。前總統馬英九就發文表示，他覺得「馬」年也算他的年，所以特別設計了新年小物，歡迎大家看看。而他後方的照片，就掀起網友討論，「某種程度透露出馬英九的幽默感挺好的」、「好可愛，美青姐肯定覺得很無奈」。

馬英九提供新年小物！網見2照片歪樓

馬英九8日在IG上發文表示，再過一陣子，就要迎接農曆「馬」年，因為他姓馬，覺得馬年也算是他的年，所以他特意請了馬英九基金會設計限量的新年小物。馬英九也貼出兩張照片，一張是手放胸前，另一張是比讚，但比起他的動作，更多人注意到他後方的照片。

不少網友就在貼文底下留言，「哇！馬總統您後面的照片～好閃哦！好幸福！難怪馬總統每天都是開心的心情」、「後面的照片是怎麼回事」、「後面的照片也太有趣了吧」、「吃紅豆餅事件，真的是太恩愛的模範夫妻」、「後面的照片也太有趣了」。

馬英九珍藏趣照！夫人狠瞪成經典

也有女網友在Dcard上，以「到底誰會放這種照片在辦公室啦」為標題發文，提到馬英九當年因為忘情享用紅豆餅，而被身旁的夫人周美青投以犀利眼神，但沒想到，馬英九竟然把這張照片放在辦公室內，且照片下方還印上一句「我怎麼嫁給這種人」，到底怎麼會放這種照片在辦公室？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果我有這種照片，我也放，很可愛欸」、「蠻幽默的啊，應該每次看到的時候都會笑一下」、「我很喜歡這張照片欸，尤其是馬前總統夫人的表情很有戲」、「覺得很可愛」、「很幽默啊」、「他真的愛周美青，好幽默」、「吃紅豆餅錯了嗎」。

回顧馬英九「紅豆餅」事件

2008年雙十國慶晚宴上，馬英九不顧形象的大口狂吃紅豆餅，卻沒注意到一旁的「酷酷嫂」周美青正皺眉瞪眼看著他，而兩人的趣味互動剛好被媒體補捉到，馬英九也因此被糗了好一陣子。

不過，馬英九絲毫不在意，甚至還把照片珍藏在辦公室內，順道在下面加上一行「我怎麼嫁給這種人！」馬英九也在2013年的西洋情人節PO出該張照片，感性表示這就是幸福，「因為美青，讓我生命的一半完整了」。