老公婚禮前還在約！人妻收養小孩驚覺是「丈夫親骨肉」崩潰離開

國外一名人妻近期情緒崩潰，因為她原本出於善意收留並照顧小姑收養的女兒，沒想到這名孩子是丈夫婚前劈腿所生下的親生骨肉。在真相大白並經過DNA檢定確認後，這名人妻心碎決定離開丈夫，因為每當看到孩子就會想起丈夫的背叛，但她卻遭到夫家親友批評，引發網友熱議。

收養女嬰 藏丈夫出軌秘密

太陽報報導，Instagram擁有8.8萬粉絲的Podcast主持人洛馬斯（Tatty Lomas）分享粉絲匿名投稿的真實故事。她在影片中轉述，這名人妻的小姑在四年前宣稱，因為好友不想要孩子，所以小姑決定挺身收養。

隨後，小姑在兩年半前確診多發性硬化症（MS），病情迅速惡化，人妻與丈夫便接手照顧這名女孩，並將其視如己出，沒想到這一切的背後居然藏著秘密。

關鍵DNA報告 擊碎婚姻

隨著病情惡化，小姑最終選擇向人妻吐露真相，那就是孩子的生父其實就是人妻的丈夫。原來人妻丈夫與小姑好友曾長期維持肉體關係，甚至結婚前幾天還在一起，女嬰正是那時懷上的。人妻聽聞後當場情緒潰堤，隨後質問丈夫並要求進行DNA測試，結果證實兩人確實為親生父女。

儘管丈夫堅稱婚後絕對沒有再出軌，也道歉請求原諒，但人妻已完全心寒，決定搬離。她坦言，雖然知道孩子是無辜的，但只要看到孩子，就會想起丈夫的背叛，沒辦法成為一名好母親。

人妻選擇離開 遭夫家指責

自從這件事情曝光之後，人妻不斷接到夫家親友的指責電話，「他們甚至責怪我連諮商或治療都不願嘗試」。

網友對此反應兩極，有人支持人妻離開這段感情，但也有人認為不該拋棄已經建立母女情感的無辜孩子。