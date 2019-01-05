騎車驚見「櫻桃型練成陣」！他滿頭問號神人秒解答　網友卻戰翻了

▲原PO好奇路上像櫻桃的東西是甚麼。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／綜合報導

一名男網友表示，他發現高速公路的柏油路上有奇怪的「櫻桃型圖騰」，讓他非常好奇，因此將平時行車紀錄器拍到的畫面截圖PO網求解。沒想到，立刻有專業人士出面解答，但網友卻全都歪樓吵起來。

該名男網友在臉書社團「報廢公社」發文說，「好奇問一下，高速公路地上都會看到這兩串櫻桃，他是幹嘛的啊？」圖中可以看到，柏油路上有4個圓圈，並由直、斜線連接，乍看就像櫻桃的塗鴉。

「這是環路線圈」一名女網友立刻留言，表示他的先生就是做這類的工程，「主要使用電磁感應車輛，座作為車流量調查及平均車速」；另外，她也說，通常環路線圈埋下後就不會在拿出來，除非有重壓損壞或標準綠下降，高公局每年也會發包工程維護，專業的回文也引起不少網友敬佩。

▲有網友立刻解答。（圖／翻攝爆廢公社）



豈料，許多網友看到原PO疑似騎車上高速公路直說，「好奇你怎有勇氣騎上高速，罰單跟檢舉應該會不少！」、「重機怎麼能上國道???」、「高速公路還是快速道路，如果你在高速公路請小心被抓」。

對此，也有人幫忙解釋，「這張圖應該是快速道路不是國道」、「應該是快速道路吧」、「國道有一小段有開放唷」；據悉，交通部2017年7月開始，在國3甲及台64線快速道路進行為期1年的紅牌上國道觀察期。

▼但也有網友歪樓大戰紅牌上國道的問題。（圖／翻攝爆廢公社）

