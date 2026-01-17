G級饒舌歌手「轉戰AV」吐心聲：感到壓迫違和　達人看出端倪

▲G級正妹饒舌歌手RINOA。（圖／翻攝X／@RINOA_OFFICIAL_，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本有40萬粉絲的G級正妹饒舌歌手RINOA，宣布轉戰AV女優，引起許多網友關注。對此RINOA也在社群網站X上發文吐露心境。另外，AV評論者「一劍浣春秋」也透露影片端倪。

RINOA最早在TikTok以翻唱歌曲搭配性感造型走紅，之後逐漸轉向更具舞台感的性感舞蹈，展現對音樂與表演的高度投入。

▲RINOA發文吐露轉戰AV圈的心聲。

轉戰AV圈 RINOA吐心聲：內心感到壓迫違和

對於轉戰AV圈，RINOA透過社群發表長文吐露心聲，坦言過去一直試圖迎合社會所期待的「理想女性形象」，內心卻感到壓迫與違和。她表示，音樂始終是自我表達的重要方式，而成人影像則是她認為能延伸世界觀、忠於自我的全新舞台。

RINOA認為成人影像是能延伸自身世界觀、忠於自我的全新表現舞台，即使形式改變，內心信念依然不變。片商為了宣傳，強調RINOA性慾強烈無處發洩、渴望更直接的自我表現，因此選擇以AV女優身分出道。宣傳文案中更出現日文標語：「2026年、アダルト界、最初の大物AVデビュー。」（2026年，成人界，最初的大物AV出道。）

▲AV達人一劍浣春秋坦言片中的RINOA沒有封面精緻。

G級饒舌歌手轉戰AV 達人看出貓膩

對此AV評論者「一劍浣春秋」指出，RINOA的出道作不僅是一支成人影片，IP社更以「做唱片」的概念行銷，不過一劍浣春秋也坦言「我個人覺得，臉蛋其實稍微有修，本人沒有封面那麼精緻」、「胸部也很妙，你說那奶子下垂的模樣應該很真，但在影片中又是左一顆右一顆，這我就不知道是長歪了還是做壞了？」