影／習近平：台灣是中國一部分　任何人任何勢力都無法改變！

記者朱世凱／台北報導

2019年是中共全國人大常委會發表《告台灣同胞書》40周年，中共總書記習近平在紀念會上發表重要講話，「1949年以來，中國共產黨、中國政府、中國人民，始終把解決台灣問題，實現祖國完全統一作為重要任務，進而推出政策，從緊張對峙走向緩和，兩岸不斷取得突破性進展。」

▲習近平發表演講。（圖／達志影像／美聯社）

他也說，「70年來，我們推動兩岸雙方在一個中國原則下達成海峽兩岸共識，並共同努力謀求國家統一的九二共識，開啟兩岸協商談判，推進兩岸政黨開闢兩岸關係和平發展道路，實現兩岸領導歷史紀錄，打造兩岸新高度。」

習近平指出，「第一，攜手推動民族復興，實現和平統一目標。民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。一水之隔、咫尺天涯，兩岸迄今尚未完全統一是歷史遺留給中華民族的創傷。兩岸中國人應該共同努力謀求國家統一，撫平歷史創傷。廣大台灣同胞都是中華民族一分子，要做堂堂正正的中國人，認真思考台灣在民族復興中的地位和作用，把促進國家完全統一、共謀民族偉大復興作為無上光榮的事業。」

他也表示，「在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙。以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判。」

▼習近平於《告台灣同胞書》40周年紀念大會進行重要講話。（圖／翻攝自央視直播畫面）

習近平說，「統一是歷史大勢，是正道。『台獨』是歷史逆流，是絕路。廣大台灣同胞具有光榮的愛國主義傳統，是我們的骨肉天親。我們堅持寄希望於台灣人民的方針，一如既往尊重台灣同胞、關愛台灣同胞、團結台灣同胞、依靠台灣同胞，全心全意為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。」

他接著說，「廣大台灣同胞不分黨派、不分宗教、不分階層、不分軍民、不分地域，都要認清『台獨』只會給台灣帶來深重禍害，堅決反對『台獨』分裂，共同追求和平統一的光明前景。我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」

1979年元旦為中共第一次發表《告台灣同胞書》，內容主要是告訴台灣，「統一中國為大勢所趨、人心所向」，應儘快結束分裂局面；當時並提出了結束兩岸軍事對峙、開放兩岸通航、通郵，及擴大兩岸交流等方針。

蔡英文在今年元旦表示，政府會以「四個必須」作為兩岸關係正面發展基礎，「必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異；也必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談」。

北京涉台人士研判，2019年對兩岸來說，都是至關重要的一年；一來是兩岸交流力度勢必全面擴大，地方包圍中央的態勢，恐讓蔡政府難以管制；二來則是2020總統大選在即，兩岸議題必然更加突出。

▼蔡英文2019新年談話。（圖／記者周書羽攝）