影／夾娃娃機60度傾斜！大力女「猛晃7下＋長棍」撈10隻：這我的～

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記者朱世凱／綜合報導

山東淄博市一間夾娃娃機店2日出現機台毀損事件，店家調監視器一看，發現2男2女進入店內後，因為抓娃娃幾次都失敗，竟開始用蠻力搖晃、拍打機器，機台還一度出現60度傾斜的狀況；此外，男性同夥還利用長棍從洞口勾進機器內撈出娃娃，使店家不僅損失玩偶還需支付機器維修費用，目前警方已受理案件。

店家表示，事件發生在2日凌晨1點40分左右，這群男女可能是因為抓不到娃娃，因此氣急敗壞開始破壞機台。從影像中可以看見，女子不斷猛晃夾娃娃機台，還大力扳動7下以上，使機台呈現60度傾斜模樣，裡頭的布偶也這樣一隻隻滾出來；但這樣還不夠，一旁男姓友人還出動長棍，從取物口鑽入並勾出其他娃娃。

▼白衣女子和友人暴力傾斜夾娃娃機台。（圖／翻攝自梨視頻）

店家說，「發現情況的當下有立刻報警，不過當我們凌晨1點50分左右趕去現場時，人都已經走了，警方目前已經受理案件；除了大約有十多個娃娃被拿走外，機器也有些損壞，維修費用可能要2000至3000元人民幣（約新台幣9000元至14000元）左右。」

影像最後顯示，這群男女似乎相當滿意收穫的娃娃數量，還在店內「分贓」起來，其中幫忙扳動機器、出最多力氣的白衣女子不斷喊「這是我的（布偶）！」

許多網友看了直呼「太惡劣了」、「是有多窮才這樣做？」、「盜竊加毀壞財物，快抓人吧」、「怎麼不去搖ATM？」。

▼女子傾斜機台搭配友人出動長棍，收穫超過10隻娃娃。（圖／翻攝自梨視頻）