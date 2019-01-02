兩岸同胞都是中國人！習近平演講「5原則」4237字全文

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記者朱世凱／台北報導

《告台灣同胞書》發表40週年紀念會1月2日上午10時在人民大會堂舉行。以下為中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席紀念會並發表重要講話。

習近平演講全文：

同志們，同胞們，朋友們：今天，我們在這裡隆重集會，紀念全國人民代表大會常務委員會《告臺灣同胞書》發表40周年。值此新年之際，我代表祖國大陸人民，向廣大臺灣同胞致以誠摯的問候和衷心的祝福！

海峽兩岸分隔已屆70年，台灣問題的產生和演變同近代以來中華民族命運休戚相關。1840年鴉片戰爭之後，西方列強入侵，中國陷入內憂外患、山河破碎的悲慘境地，台灣更是被外族侵占長達半個世紀。為戰勝外來侵略、爭取民族解放、實現國家統一，中華兒女前仆後繼，進行了可歌可泣的鬥爭。

台灣同胞在這場鬥爭中作出了重要貢獻。1945年，中國人民同世界各國人民一道，取得了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利，台灣隨之光復，重回祖國懷抱。其後不久，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態。

1949年以來，中國共產黨、中國政府、中國人民始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務。我們團結台灣同胞，推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路，兩岸關係不斷取得突破性進展。

▲習近平於《告台灣同胞書》40周年紀念大會進行重要講話。（圖／翻攝自央視直播畫面）

70年來，我們順應兩岸同胞共同願望，推動打破兩岸隔絕狀態，實現全面直接雙向「三通」，開啟兩岸同胞大交流大交往大合作局面，兩岸交流合作日益廣泛，相互往來日益密切，彼此心靈日益契合。台灣同胞為祖國大陸改革開放作出重大貢獻，也分享了大陸發展機遇。

70年來，我們秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的『九二共識』」，開啟兩岸協商談判，推進兩岸政黨黨際交流，開闢兩岸關係和平發展道路，實現兩岸領導人歷史性會晤，使兩岸政治互動達到新高度。

70年來，我們把握兩岸關係發展時代變化，提出和平解決台灣問題的政策主張和「一國兩制」科學構想，確立了「和平統一、一國兩制」基本方針，進而形成了堅持「一國兩制」和推進祖國統一基本方略，回答了新時代推動兩岸關係和平發展、團結台灣同胞共同致力於實現民族偉大復興和祖國和平統一的時代命題。

70年來，我們高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，在和平共處五項原則基礎上發展同各國的友好合作，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局，越來越多國家和人民理解和支持中國統一事業。

70年來，我們始終著眼於中華民族整體利益和長遠利益，堅定維護國家主權和領土完整，團結全體中華兒女，堅決挫敗各種製造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的圖謀，取得一系列反「台獨」、反分裂鬥爭的重大勝利。

兩岸關係發展歷程證明：台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的！兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，是任何人任何勢力都無法改變的！台海形勢走向和平穩定、兩岸關係向前發展的時代潮流，是任何人任何勢力都無法阻擋的！國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，更是任何人任何勢力都無法阻擋的！

回顧歷史，是為了啟迪今天、昭示明天。祖國必須統一，也必然統一。這是70載兩岸關係發展歷程的歷史定論，也是新時代中華民族偉大復興的必然要求。兩岸中國人、海內外中華兒女理應共擔民族大義、順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

▼《告台灣同胞書》40周年紀念大會，中央政治局常委汪洋主持開場。（圖／翻攝自央視直播畫面）

第一，攜手推動民族復興，實現和平統一目標。民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。一水之隔、咫尺天涯，兩岸迄今尚未完全統一是歷史遺留給中華民族的創傷。兩岸中國人應該共同努力謀求國家統一，撫平歷史創傷。廣大台灣同胞都是中華民族一分子，要做堂堂正正的中國人，認真思考台灣在民族復興中的地位和作用，把促進國家完全統一、共謀民族偉大復興作為無上光榮的事業。

台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉係於民族復興。兩岸關係和平發展是維護兩岸和平、促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路。兩岸關係和平發展要兩岸同胞共同推動，靠兩岸同胞共同維護，由兩岸同胞共同分享。中國夢是兩岸同胞共同的夢，民族復興、國家強盛，兩岸中國人才能過上富足美好的生活。在中華民族走向偉大復興的進程中，台灣同胞定然不會缺席。兩岸同胞要攜手同心，共圓中國夢，共擔民族復興的責任，共享民族復興的榮耀。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結！

第二，探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。

制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。「一國兩制」的提出，本來就是為了照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉。「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家里人商量著辦。和平統一，是平等協商、共議統一。兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去。兩岸雙方應該本著對民族、對後世負責的態度，凝聚智慧，發揮創意，聚同化異，爭取早日解決政治對立，實現台海持久和平，達成國家統一願景，讓我們的子孫後代在祥和、安寧、繁榮、尊嚴的共同家園中生活成長。

在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙。以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判。

我們鄭重倡議，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成製度性安排。

第三，堅持一個中國原則，維護和平統一前景。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。一個中國原則是兩岸關係的政治基礎。堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益。背離一個中國原則，就會導致兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切身利益。

統一是歷史大勢，是正道。「台獨」是歷史逆流，是絕路。廣大台灣同胞具有光榮的愛國主義傳統，是我們的骨肉天親。我們堅持寄希望於台灣人民的方針，一如既往尊重台灣同胞、關愛台灣同胞、團結台灣同胞、依靠台灣同胞，全心全意為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。廣大台灣同胞不分黨派、不分宗教、不分階層、不分軍民、不分地域，都要認清「台獨」只會給台灣帶來深重禍害，堅決反對「台獨」分裂，共同追求和平統一的光明前景。我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

中國人不打中國人。我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。兩岸同胞要共謀和平、共護和平、共享和平。

第四，深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎。兩岸同胞血脈相連。親望親好，中國人要幫中國人。我們對台灣同胞一視同仁，將繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇，讓大家有更多獲得感。和平統一之後，台灣將永保太平，民眾將安居樂業。有強大祖國做依靠，台灣同胞的民生福祉會更好，發展空間會更大，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴。

我們要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，為發展增動力，為合作添活力，壯大中華民族經濟。兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。要推動兩岸文化教育、醫療衛生合作，社會保障和公共資源共享，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。

第五，實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。國家之魂，文以化之，文以鑄之。兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。人之相交，貴在知心。不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少。

兩岸同胞要共同傳承中華優秀傳統文化，推動其實現創造性轉化、創新性發展。兩岸同胞要交流互鑑、對話包容，推己及人、將心比心，加深相互理解，增進互信認同。要秉持同胞情、同理心，以正確的歷史觀、民族觀、國家觀化育後人，弘揚偉大民族精神。親人之間，沒有解不開的心結。久久為功，必定能達到兩岸同胞心靈契合。

支持和追求國家統一是民族大義，應該得到全民族肯定。偉大祖國永遠是所有愛國統一力量的堅強後盾！我們真誠希望所有台灣同胞，像珍視自己的眼睛一樣珍視和平，像追求人生的幸福一樣追求統一，積極參與到推進祖國和平統一的正義事業中來。

▼慶祝改革開放40周年大會今在北京人民大會堂舉行。（圖／記者蔡浩祥攝）

國家的希望、民族的未來在青年。兩岸青年要勇擔重任、團結友愛、攜手打拼。我們熱忱歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢。兩岸中國人要精誠團結，攜手同心，為同胞謀福祉，為民族創未來！

同志們、同胞們、朋友們！長期以來，香港同胞、澳門同胞和海外僑胞關心支持祖國統一大業，作出了積極貢獻。希望香港同胞、澳門同胞和海外僑胞一如既往，為推動兩岸關係和平發展、實現祖國和平統一再立新功。

同志們、同胞們、朋友們！世界上只有一個中國，堅持一個中國原則是公認的國際關係準則，是國際社會普遍共識。國際社會廣泛理解和支持中國人民反對「台獨」分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業。中國政府對此表示讚賞和感謝。中國人的事要由中國人來決定。台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。

中國的統一，不會損害任何國家的正當利益包括其在台灣的經濟利益，只會給各國帶來更多發展機遇，只會給亞太地區和世界繁榮穩定注入更多正能量，只會為構建人類命運共同體、為世界和平發展和人類進步事業作出更大貢獻。

同志們、同胞們、朋友們！歷史不能選擇，現在可以把握，未來可以開創！新時代是中華民族大發展大作為的時代，也是兩岸同胞大發展大作為的時代。前進道路不可能一帆風順，但只要我們和衷共濟、共同奮鬥，就一定能夠共創中華民族偉大復興美好未來，就一定能夠完成祖國統一大業！