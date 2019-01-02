川普再簽涉台新法案　陸慷引習談話：台灣問題是中國內政

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

記者朱世凱／台北報導

美國總統川普趕在2018年的最後一天，簽署「2018年亞洲再保證倡議法案」（ARIA），內容敦促美國定期對台軍售、鼓勵美國高層官員訪台等。大陸外交部發言人陸慷今（2）日表示，「中方對美方執意簽署該案表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。」

陸慷表示，「上述法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，粗暴干涉中國內政，中方已向美方提出嚴正交涉。我願提請美方注意，今天上午，習近平主席在《告台灣同胞書》發表40週年紀念大會上的重要講話中鄭重強調，台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。」

他也說，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得實施法案有關內容，慎重妥善處理涉台問題，以免損害中美關係大局和台海和平穩定。」

▼《告台灣同胞書》40周年紀念會。（圖／記者蔡浩祥攝）

「亞洲再保證倡議法案」內容包含呼籲美總統定期對台軍售、鼓勵高層官員訪台，以及重申奠基於《台灣關係法》、「六項保證」，對台灣的安全承諾。這項法案4月由聯邦參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）領銜提出，他的目標是建立美方在「印度洋－太平洋」的長期戰略願景。

習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念大會上表示，「台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的；中國人的事要由中國人來決定，台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。」

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