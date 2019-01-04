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美國務院對陸發「二級旅行警告」　時殷弘：十分荒謬！

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▲▼ 美國國務院3日更新赴中國大陸的旅行安全提醒，中國大陸仍列為「提高警覺」的第二級，香港則為第一級。（圖／翻攝自美國國務院官網）

▲ 美國國務院將中國大陸列為「提高警覺」的第二級。（圖／翻攝自美國國務院官網）

記者朱世凱／綜合報導

美國國務院3日發布針對中國大陸的二級旅行警告，呼籲前往當地旅行和在華美國公民「提高警覺」（Exercise increased caution）。中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心主任時殷弘表示，「中美關係緊張之際，中國從來沒有逮捕過任何一名遵守法律的美國公民，美國現在發布這警告十分荒謬。」

美國國務院警告，中國大陸聲稱有權實施「出境禁令」（exit ban），能禁止美國公民離開。此外，美國公民可能因「國家安全」因素被審問或拘留；若發送批評當地政府的私人電子訊息，恐怕會遭到拘留或驅逐出境。

美國國務院一位官員表示，「我們根據所有目前的安全信息和正在進行的事態發展作全面審查，定期更新所有國家的旅行建議和具體國家信息，作為定期年度評估的一部分，我們重新確認中國的旅行評級為二級。」

▼時殷弘認為美國發布的警告十分荒謬。（圖／翻攝自百度）

▲▼大陸國務院參事時殷弘。（圖／翻攝自百度）

時殷弘指出，在中美貿易關係緊張之際，包含先前加拿大拘押中國公民事件，美國發布此警告企圖製造緊張局勢，使得美國在國際輿論場上佔據優勢；但大家都知道，即便在這時敏感刻，北京當局從來沒有逮捕過任何遵守法律的美國公民，美國發布的警告十分荒謬。

據CNBC報導，由於孟晚舟事件，不少人擔心中國可能會把美國企業高管作為報復目標，但蘋果CEO庫克（Tim Cook）2日接受採訪時明確說，「我並不擔心去中國出差，當我去那的時候，我感覺我是受到歡迎的。」

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關鍵字：時殷弘,美國務院,二級旅行警告,二級警告,提高警覺,Tim Cook,蘋果,北美要聞

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