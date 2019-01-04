人類首次成就！美NASA局長祝賀「嫦娥四號」登月背：令人印象深刻

▲布萊登斯坦祝賀嫦娥四號登陸月球背部。（圖／翻攝自Jim Bridenstine推特）

記者朱世凱／綜合報導

嫦娥四號探測器3日上午成功著陸在月球背面，並透過「鵲橋」中繼星傳回世界首張月背影像圖。美國國家航空暨太空總署（NASA）局長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）推特上表示，「祝賀中國嫦娥四號成功著陸月球背面，這是人類首次和令人印象深刻的成就！」

嫦娥四號探測器這次成功登陸月球背面，是繼2013年的玉兔號後，大陸第二度有探測器在月球登陸。有些人可能會問，「這有什麼厲害？」美國喬治·華盛頓大學空間政策研究所名譽退休教授羅格斯頓（John M. Logsdon）表示，「我們可以藉此對月球有更多了解，因為這個航天器去了人類從未造訪過的地方，成為真正的探索。」

美國太空探索技術公司（Space X）CEO馬斯克（Elon Musk）得知消息後也立刻推文祝賀「Congratulations！」路透社報導指出，儘管中方一直宣稱太空計畫是完全和平的計畫，但中美兩國都已試射反衛星導彈，專家分析，太空將在未來成為對抗的空間；美國總統川普也宣布，2020年前要建立太空軍。

▼玉兔二號在月背留下第一道痕跡。（圖／翻攝自微博）

嫦娥四號著陸器與巡視器在1月3日22時22分順利分離，玉兔二號巡視器駛抵月球表面。著陸器上監視相機拍攝的玉兔二號在月背留下第一道痕蹟的影像圖，通過「鵲橋」中繼星順利傳回地面，照片也隨之曝光。BBC指出，由於月球背面沒有來自地球的無線電波干擾，因此被視為天文觀測的極佳場所。

美國海軍戰爭學院教授福瑞希（JoanJohnson.Freese）大膽預測，「隨著嫦娥順利登月，以及載人航天『神舟』計劃的成功，這兩項工程最終很有可能合而為一，成為中國載人航天登月計劃，下一次從月球傳來的聲音很有可能就是普通話了。」

▼世界第一張近距離拍攝月背影像圖。（圖／翻攝自央視新聞）