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解放軍測試「中國版炸彈之母」　轟-6K投放畫面曝光

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▲▼中國版炸彈之母。（圖／翻攝自新華社秒拍）

▲中國版炸彈之母。（圖／翻攝自新華社秒拍，下同）

大陸中心／綜合報導

中國兵器工業集團發布了一段宣傳影音，首次展示了一種由轟-6K投放的大型航空炸彈又被稱作是「中國版炸彈之母」，儘管影音只有短短幾秒鐘，但是依然展示了這種武器的強大威力。

綜合陸媒報導，「中國版炸彈之母」並非是一般炸彈那麼簡單，光是體積就十分巨大，轟-6K的機腹彈倉也只能攜帶一枚，其外殼上的有兩道紅色條紋，網友稱其很可能是一種溫壓彈,很可能是採取了類似美國的GBU-43/B炸彈的原理，利用高爆炸藥在爆炸過程中從周圍空氣中大量吸取氧氣，造成瞬間局部的真空缺氧的環境。而在溫壓炸藥中添加了鋁、硼、矽、鈦、鎂、鋯等物質的粉末，這些粉束在爆炸後承粉末狀態向周圍擴散後燃燒爆炸釋放大量高溫，大大增強了溫壓炸藥的熱效應和壓力效應。

▲▼中國版炸彈之母。（圖／翻攝自新華社秒拍）

「中國版炸彈之母」彈頭部有一根金屬長桿作為起爆器的一部分，其後有6片金屬尾翼用於穩定彈體。據推測其可能會採用降落傘作為減速手段，但是視頻中並未展示。而且由於視頻僅有數秒並未展示其落地前的視頻。目前僅能推測彈頭的金屬長桿作為接觸引信的一部分，保證彈體能在空中起爆以達到最大的殺傷範圍。

與美國GBU-43/B炸彈相比，「中國版炸彈之母」彈體比較細長，炸彈重量推測為1-3噸左右，與GBU-43/B炸彈的9.8噸的重量相比更輕，而且美軍GBU-43/B炸彈由於體積巨大，其載機為C-130運輸機，與解放軍採用專業的轟炸機轟-6K相比，C-130僅能打擊部分防空力量薄弱的國家和地區，而轟-6K可以相對安全的在戰區執行轟炸任務。作為一種威力僅次於核武器的溫壓彈，這種新武器的裝備將使得大陸在面對對手時擁有了另一種類似於核武器那樣可以「摧毀敵方反抗意識」的「大殺器」。

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