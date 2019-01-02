解放軍獲俄S-400　美智庫：台灣應投入鉅資部署百枚防空導彈

▲俄羅斯S-400飛彈。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍上（12）月初成功測試S-400防空系統，美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）分析，S-400可以搭載射程約400公里的導彈，但是台灣海峽最寬處只有225公里左右，意味著解放軍可以立刻將新設備瞄準台灣戰機；不過，海峽之間的短距離是相對性的，台灣也可部署「陸基與空基導彈系統」來抗衡解放軍。

據《國家利益》報導，俄羅斯導彈部隊通常以團為編制，每團包含2個營，共有16具發射器，每具S-400發射器一次裝有4枚導彈，這4枚裝配的導彈射程分別是40公里、120公里、250公里和400公里。

報導指出，台灣空軍為了防禦襲擊，列裝的戰機約有330架經國號、F-16和幻象2000，雖然台軍近期正用新的傳感器和武器升級F-16和經國號，但中國在跨海戰爭中仍擁有空中優勢。

▼IDF經國號戰機。（圖／記者徐政璿攝）。

蘭德公司曾分析，台灣面臨最棘手的防空問題之一，就在於它與中國地理太接近，加上解放軍正對威脅台灣戰機做出大規模投資，使得不管台軍方的戰機是在地面或是起飛狀態，都會陷入系統性的威脅中。

假設台灣戰機在第一輪空襲中倖存，無論是透過分散躲避還是地對空導彈防禦奏效，這些存活戰機仍要應對解放軍的地對空導彈，包含從海峽對岸發射的S-400導彈，這會使戰機起飛後在還沒達到戰鬥高度時就面臨攻擊；為了應對這項威脅，台灣必須投入鉅資部署數百枚防空導彈。

蘭德公司建議，台灣不應將投資優先放在戰機上，反倒要先投入在防空導彈，倘若用防空導彈擊落解放軍戰機，S-400就沒什麼作用了；雖然台灣領導人可能會因為減少戰機規模的投資感到焦慮，但對空軍戰機的效益期望必須降低，因為若要保持現有大型戰鬥機部隊的話，機會成本會太高；「為了維持己方領空優勢並取得足夠威攝力，台灣在防空導彈的投資應優先於戰鬥機。」

▼S-400防空系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）