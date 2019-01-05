波頓嗆阿塞德：不要以為美軍撤離敘利亞「就能使用化武」

▲▼ 白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）開嗆阿塞德（Bashar al-Assad）政府，不應把美國即將從敘利亞撤軍，就當作可使用化學武器的託詞，阿塞德不應在這個問題上抱持任何錯誤的期待。

綜合外媒報導，美國總統川普12月份表示，美軍已經成功完成了擊敗伊斯蘭國（ISIS）武裝分子的使命，已經不需要再留在敘利亞。 這樣的消息讓華盛頓與其他海外盟友感到意外，川普的決定也讓國防部長馬提斯（Jim Mattis）決定辭職。

波頓（John Bolton）將於以色列與土耳其進行為期4天的訪問，他在搭乘的班機即將降落以色列特拉維夫前回覆媒體表示，「美國反對敘利亞當局使用化學武器的立場絕對沒有改變，以及對於任何化學武器的使用予以強力回擊的立場，絕對也沒有改變，猶如我們先前兩度所採取的行動」。

▲美英法聯軍轟炸敘利亞。（圖／達志影像／美聯社）



波頓更直接開嗆，阿塞德政權不應該對這個問題抱持著任何錯誤的期待，「在我們詳細闡述如何展開撤軍和條件時，我們不希望阿薩德政權把我們所做的，視為我們反對使用任何大規模毀滅性武器的立場有所退縮」，如果使用化學武器，很多選項都會放在檯面上。

川普於2017年4月和2018年4月兩次轟炸敘利亞，因為阿塞德政府軍涉嫌使用氯氣等化武攻擊平民。2018年9月一位美國高級官員指出，有證據顯示阿塞德政府軍正在準備對反抗軍最後的根據地伊德利卜省（Idlib）使用化學武器。