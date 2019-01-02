中美建交40周年　崔天凱投書美媒：中美合作是唯一正確選擇

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／翻攝中駐美使館，下同）

記者朱世凱／綜合報導

中國駐美大使崔天凱在中美建交40周年當天投書美媒，「中美建交為中國改革開放創造了十分重要的外部條件，分歧儘管難以避免，卻可加以有效管控，雙方的共同利益遠大於矛盾分歧，『合作是唯一正確選擇』；想要損害或推翻這一基礎，只會兩敗俱傷。」

據中新網報導，崔天凱署名文章於1月1日發布在「今日美國報」（USA Today）網站，內容提及40年前中國改革開放與中美建交同步走來，對兩國關係發展提供了動力和活力，這兩大歷史進程的交織，為兩國和世界人民帶來了巨大利益。

崔天凱表示，中美關係的穩定發展像空氣和水一樣，滋養著兩國和世界人民。「脫鉤」或彼此隔絕這樣不負責任的做法，必將殃及中美兩國人民，也將殃及世界；「分歧儘管難以避免，卻可加以有效管控，因為維繫兩國關係發展的一些重要因素沒有改變，那就是兩國人民都追求更加美好的生活。」

他也提到，兩國需合力應對重大全球性挑戰，中美雙方的共同利益遠大於矛盾分歧，合作是唯一正確選擇；「維繫兩國關係的政治基礎不能改變，雙方要尊重彼此的核心利益和重大關切，嚴格遵守《中美建交公報》等三個聯合公報，堅持一個中國原則毫不動搖。」



崔天凱接著指出，「在新的國際形勢下，中美關係又一次站在了歷史的十字路口。兩國人民對中美關係的發展寄予厚望，期望從中更多獲益，他們的共同利益必將超越『政治正確」，超越兩國之間的某些分歧。展望未來40年，中美關係應繼續由兩國人民來定義。」



他也表示，「中美合則兩利，鬥則俱傷；我們要在兩國元首共同引領下，『只爭朝夕』，推進以協調、合作、穩定為基調的雙邊關係。要加強溝通、增進互信、聚焦合作、妥處分歧，包括加緊協商解決經貿分歧等。中美關係大廈建立在共同利益的堅實基礎之上，過去40年雖然歷經風雨，依然屹立，想要損害或推翻這一基礎，只會兩敗俱傷；為子孫後代留下一個穩定和充滿機遇的中美關係是我們共同的歷史責任。」