《沙灣世紀風華》紀錄片首映　林右昌：基隆歷史記憶延續下一代

▲《沙灣世紀風華》紀錄片首映，林右昌：讓基隆歷史記憶延續給下一代。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

透過「大基隆歷史場景再現整合計畫」重現基隆歷史軌跡，基隆市文化局5日於中正區公所禮堂舉行《沙灣世紀風華》紀錄片首映會，特邀片中耆老、在地文史團隊，分享沙灣風華印記，市長林右昌觀賞整部紀錄片，感謝各位受訪耆老分享壓箱寶，期許藉這部紀錄片，連結空間硬體修復，讓歷史記憶延續給下一代。



林右昌表示，大沙灣地區是「大基隆歷史場景再現計畫」中重要地點，也是基隆發展起始、有人聚集的區域。市府除進行歷史建物遺構修復、歷史場景再現之外，藉文史採集，訪談地方耆老拍攝紀錄片，後續將AR與VR技術結合實體，重現歷史場景，要讓市民瞭解基隆歷史發展軌跡，帶給下一代更清楚的城市發展脈絡。

林右昌和大家觀賞紀錄片後指出，影片內容讓他感動，也對沙灣地區過往歷史、文化紋理與發展脈動，有著更深入的瞭解，表示這部紀錄片是公共財，未來盼在學校、社區尤其是大沙灣地區，播放這部紀錄片，讓歷史記憶延續給下一代。

文化局表示，全長36分鐘《沙灣世紀風華》紀錄片，是文化部補助『大基隆歷史場景再現整合計畫』子計畫之一，正片分「航現大雞籠」、「沙灣大黃金年代」、「大沙灣小移民」三個主題，並有五段延伸閱讀影片。

團隊以近一年時間，走訪東岸訪談多位耆老，包括二戰結束後，十二歲在碼頭工作的林讚盛、見證港灣變化的港務局前資深副理莊耀輝、韓戰爆發無法返鄉的韓籍人士金妙蓮、百歲眷村耆老詹哲曼、躲避文革來台落地生根，創立亨利幼稚園的王榮和神父，見證沙灣遞嬗與風華。

文化局表示，1月12日13時30分於中砂里民活動中心、1月19日13時30分在文化中心第一會議室，繼續進行試映導讀活動，邀請片中受訪耆老、在地團隊參與映後座談，分享不同世代眼中的基隆。活動結束後，影片將於Youtube播放。

希望透過紀錄片，牽動世代記憶，重新鏈結市民與土地的情感，讓更多民眾走讀大沙灣，串聯大基隆。活動洽詢電話：02-2517-5652，報名網址：https:// pse.is/D4LJ2， 更多資訊FB搜尋『大基隆歷史場景再現整合計畫』。延伸閱讀影片連結網址：https://goo.gl/LJ6HST。