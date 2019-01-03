　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

力推空污紀錄片「浮塵之島」　段行建看好大型面板應用

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲力推空污紀錄片「浮塵之島」　段行建看好大型面板應用。（圖／記者姚惠茹攝）

▲群創教育基金會拍攝空污紀錄片「浮塵之島」，發起「勿霾蒼穹」行動影展。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）教育基金會董事長段行建今天（3日）出席「勿霾蒼穹」行動影展，由群創拼接電視牆播放空汙紀錄片「浮塵之島 Particulate Matters」，段行建被問到現場展示的拼接電視牆時表示，大型面板有利於顯示器朝向8K發展，尤其是像空污、醫療這類需要高解析度的應用。

台灣空污問題越來越嚴重，因此群創教育基金會拍攝「浮塵之島 Particulate Matters」，透過48分鐘影片紀錄被800多根煙囪包圍的高雄大林蒲居民，所面臨多遷村問題，以及不抽菸、不做菜、沒有家族史，卻罹患肺腺癌的年輕女性，並在今天邀請前環保署副署長詹順貴、前行政院長張善政等專家，為台灣空污問題把脈。

▲力推空污紀錄片「浮塵之島」　段行建看好大型面板應用。（圖／記者姚惠茹攝）

▲群創教育基金會董事長段行建。（圖／記者姚惠茹攝）

這次「勿霾蒼穹」行動影展，首次以戶外貨櫃屋行動影展呈現，由群創旗下PID研發業務團隊，針對貨櫃屋情境客製化公共顯示器多樣貌表現，提供裝置藝術、拼接電視牆、高解析遠紅外線觸控，搶進大型看板的利基市場。

段行建表示，現在是4K高畫質，即將朝向8K前進，大型面板可以幫助看清細微的東西，尤其是像空污、醫療這類需要高解析度的應用，才可以用來展示微粒所呈現出空間的感覺，以電影中畫面來說，其中有很多背景是一間工廠，前面就有很多飄在空氣中的微粒，透過大型面板才能展示出那個立體的感覺，並強調顯示器是生活所需，用對顯示器才能呈現的更清楚。

▲力推空污紀錄片「浮塵之島」　段行建看好大型面板應用。（圖／記者姚惠茹攝）

▲「勿霾蒼穹」行動影展，首次以戶外貨櫃屋行動影展呈現。（圖／記者姚惠茹攝）

「勿霾蒼穹」行動影展1/4到1/13在台北香堤大道、1/16到1/22在台中草悟道、1/25到1/30在高雄台鋁，進行一個月的巡迴影像展演，群創教育基金會總幹事羅美君並發起【2.5 X 25 X 25】影像抗空污行動，和看見．齊柏林基金會、王小棣、林泰州、蔡崇隆等25位導演合作，拍攝25支2.5分鐘短片（概念來自PM2.5）。

邁入行動影像時代，羅美君表示，看見台灣影片喚起台灣環保魂，群創的浮塵之島也希望打開沉睡的台灣民眾，一起加入抗空污行動。

▲力推空污紀錄片「浮塵之島」　段行建看好大型面板應用。（圖／記者姚惠茹攝）

▲「勿霾蒼穹」行動影展裝置藝術。（圖／記者姚惠茹攝）

ET快訊
交往曾想放棄！昆凌遠走美國周董「做1件事」挽回愛情
從頭到腳沒1處真的！混血美少女被封上帝傑作公開整形記錄
子瑜「絕對領域全露」辣照直逼腿根！掌鏡者曝光網傻眼

關鍵字：群創,段行建,拼接電視牆,勿霾蒼穹,空污,紀錄片

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

美國FCC批准Google Project Soli　「懸空操控」功能近了

力推空污紀錄片「浮塵之島」　段行建看好大型面板應用

遠傳也要「殺iPhone」　購機最高可折4,000元

臉書成癮難戒　平均要花3萬才能讓你停用1年

邊緣人荷包救星　電信業者推月租費0元「用多少付多少」方案

影／新iPhone方形邊框回歸、三鏡頭拍照超越華為　網友：等多久都願意！

旗艦筆電AERO 15導入AI　技嘉CES秀智能創新產品

廉價手機自爆　60歲男子睡夢中喪命

20款App被爆偷傳用戶資料給臉書！Spotify、Skyscanner都入列

中磊前進美國CES　秀AIoT及M-IoT智慧物聯網解決方案

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

周孝安神復合…李京恬控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

美國FCC批准Google Project Soli　「懸空操控」功能近了

力推空污紀錄片「浮塵之島」　段行建看好大型面板應用

遠傳也要「殺iPhone」　購機最高可折4,000元

臉書成癮難戒　平均要花3萬才能讓你停用1年

邊緣人荷包救星　電信業者推月租費0元「用多少付多少」方案

影／新iPhone方形邊框回歸、三鏡頭拍照超越華為　網友：等多久都願意！

旗艦筆電AERO 15導入AI　技嘉CES秀智能創新產品

廉價手機自爆　60歲男子睡夢中喪命

20款App被爆偷傳用戶資料給臉書！Spotify、Skyscanner都入列

中磊前進美國CES　秀AIoT及M-IoT智慧物聯網解決方案

蔡拿民主做擋箭牌　環時總編：和統是事實，不是選擇題！

原民妹「棒賽棒不出來吃7顆」臭奶呆台語叫賣　網：頭目到底都教什麼

影／北市警涉包庇2家酒店　2警聲押2官警350萬交保

台媒下標比外媒嚴謹　環時：反映台灣公眾對和平發展的渴求

你一定吃過！「11地雷食物」＝焦慮感激增...咖啡越喝越煩

王睿不畏外援衝撞尋求穩定出賽　想學廣東話融入隊友

《後勁：王建民》票房全台破500萬　企業搶包場

獨派逼宮／蔡其昌：小英被自己人捅刀　恐讓對岸借題發揮

看歌詞猜歌名　免費送你去小巨蛋KKBOX風雲榜現場！

雷納德返聖城前家人收死亡威脅　波波勸馬刺迷溫暖歡迎他

3C家電熱門新聞

新iPhone方形邊框回歸　網..

2019第一糗！華為用iPho..

HTC U11+降3千搶新年換..

iPhone XI曝光　取消..

5鏡頭Nokia 9可望1月亮..

技嘉CES秀AI旗艦筆電AER..

中華電舊換新iPhone最高省..

蘋果新專利　iPhone未來有..

蘋果今年令人期待新產品　iPh..

遠傳也要「殺iPhone」

臉書成癮難戒　平均要花3萬才能..

電信業者推月租費0元方案

華碩全螢幕電力怪獸ZenFon..

Spotify等20款App　..

更多熱門

相關新聞

台中市2018空品紅害次數下降94%

台中市長林佳龍選舉時飽受攻擊空污議題，因此落敗，但他２日在臉書發文，環保署2018最新空氣品質數據，台中空品發布紅害次數，2018年出現4次與2016年的71次，足足下降94%，「迎接2019最好的事情，就是更好的空氣。」網友紛紛給予肯定，表示「這是你的政績」、「台中因你而美麗！」

冷氣團帶雨勢　連假空氣品質佳

陸環境部：首爾空污物是本地排放

北方清潔取暖率達46%　北京基本無煤化

PM2.5今年僅282次紅色警示　

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

信用卡10年最慘　神人公開4組合

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

子瑜「絕對領域全露」拜年！

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面