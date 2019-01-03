力推空污紀錄片「浮塵之島」　段行建看好大型面板應用

▲群創教育基金會拍攝空污紀錄片「浮塵之島」，發起「勿霾蒼穹」行動影展。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）教育基金會董事長段行建今天（3日）出席「勿霾蒼穹」行動影展，由群創拼接電視牆播放空汙紀錄片「浮塵之島 Particulate Matters」，段行建被問到現場展示的拼接電視牆時表示，大型面板有利於顯示器朝向8K發展，尤其是像空污、醫療這類需要高解析度的應用。

台灣空污問題越來越嚴重，因此群創教育基金會拍攝「浮塵之島 Particulate Matters」，透過48分鐘影片紀錄被800多根煙囪包圍的高雄大林蒲居民，所面臨多遷村問題，以及不抽菸、不做菜、沒有家族史，卻罹患肺腺癌的年輕女性，並在今天邀請前環保署副署長詹順貴、前行政院長張善政等專家，為台灣空污問題把脈。

▲群創教育基金會董事長段行建。（圖／記者姚惠茹攝）

這次「勿霾蒼穹」行動影展，首次以戶外貨櫃屋行動影展呈現，由群創旗下PID研發業務團隊，針對貨櫃屋情境客製化公共顯示器多樣貌表現，提供裝置藝術、拼接電視牆、高解析遠紅外線觸控，搶進大型看板的利基市場。

段行建表示，現在是4K高畫質，即將朝向8K前進，大型面板可以幫助看清細微的東西，尤其是像空污、醫療這類需要高解析度的應用，才可以用來展示微粒所呈現出空間的感覺，以電影中畫面來說，其中有很多背景是一間工廠，前面就有很多飄在空氣中的微粒，透過大型面板才能展示出那個立體的感覺，並強調顯示器是生活所需，用對顯示器才能呈現的更清楚。

▲「勿霾蒼穹」行動影展，首次以戶外貨櫃屋行動影展呈現。（圖／記者姚惠茹攝）

「勿霾蒼穹」行動影展1/4到1/13在台北香堤大道、1/16到1/22在台中草悟道、1/25到1/30在高雄台鋁，進行一個月的巡迴影像展演，群創教育基金會總幹事羅美君並發起【2.5 X 25 X 25】影像抗空污行動，和看見．齊柏林基金會、王小棣、林泰州、蔡崇隆等25位導演合作，拍攝25支2.5分鐘短片（概念來自PM2.5）。

邁入行動影像時代，羅美君表示，看見台灣影片喚起台灣環保魂，群創的浮塵之島也希望打開沉睡的台灣民眾，一起加入抗空污行動。

▲「勿霾蒼穹」行動影展裝置藝術。（圖／記者姚惠茹攝）