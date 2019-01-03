▲ 崇右影藝大學與麗寶OUTLET合作，「舞出新人生」免費看比賽。（圖／基隆崇右影藝大學提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

你嚮往熱血奔放的舞蹈生活嗎？基隆市崇右影藝科技大學與麗寶百貨、麗寶OUTLETMALL 為了鼓勵熱愛跳舞的同學，特別邀請到日本街舞大師「SAKUMA」、「HORIE」、「MAYUMI」、「YUKI」、「GOTO」擔任比賽評審，比賽第一名的隊伍，還可抱走10萬元獎金，崇右大學歡迎你呼朋引伴一起來「舞出新人生」，於1月5日到臺北市青少年發展處，臺北演藝廳3樓，加入我們的行列！



崇右大學表示，麗寶盃舞蹈大賽已正式邁入第5屆， 今年的賽事更加精彩與激烈，參賽的選手各個實力不凡，而全國唯一的影藝科技大學-崇右影藝科技大學也與麗寶OUTLETMALL一同舉辦這個讓全國學子最引領期盼的舞蹈大賽，希望能讓更多學子有機會找到正當且愉快的管道跳舞。

這次GET BOOGIE ON總決賽的其中兩位評審，Sakumaさん及Mayumiさん，都是日本知名街舞大師，也是台灣20多年前的街舞前輩們共同的偶像與師傅，相信在這樣的大師前面表演，心情一定是又緊張與興奮，舞藝也定會增進不少！

崇右大學表示，決賽冠軍將可抱走獎金10萬元！讓人更加期待！ 已確定進入決賽的隊伍MONSDA（萌世代）、MINI DSDJ 、NC Breakerz、Mini Gam National等十餘支隊伍，分別來自全國各個學校。

崇右影藝科技大學與麗寶OUTLETMALL 敬邀所有就讀表演藝術相關科別的高中職以下在學學生（包含高中生），無論您就讀音樂班、舞蹈班、戲劇科、演藝科、表藝科、影視科，與我們工作夥伴02-2578-8813登記及確認後，即可享有GET BOOGIE ON麗寶盃總決賽免費入場資格，歡迎您於2019年1月5日一同來觀賽！

如果你錯過這次的舞蹈比賽，不用擔心2019年1月6日還有賽後Battle Party ，崇右影藝科技大學與麗寶OUTLETMALL 將再隆重邀請知名DJ Chicano 與您1對1挑戰賽，獎金1萬元。報名連結：https://goo.gl/6b3waB等您來挑戰！

崇右影藝科技大學士全國唯一的影藝科技大學，不論在師資、設備、評鑑等各條件都達準受到肯定，在設計、影藝上面皆有出色的亮眼成績。參與 「麗寶盃舞蹈大賽」活動希望以提倡「社會健康運動， 打造發展舞台」之觀念為主軸來達到相互競技、健康運動的目標，並發掘出這方面的人才。