▲ 嚴加戒備！基隆4日下午成立「非洲豬瘟疫情災害應變中心」。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中國大陸於2018年8月爆發非洲豬瘟疫情以來，12月31日有1隻死豬漂至金門，引發台灣豬隻危機。為全面提升防災應變能力，基隆市長林右昌指示，於4日下午成立「基隆市非洲豬瘟疫情災害應變中心」，目前國內豬場尚無疫情發生，暫採三級開設，並在動物保護防疫所辦公室掛牌。

基隆市政府4日下午4時成立「非洲豬瘟疫情災害應變中心」，林右昌指示，一旦基隆市爆發疫情，將採一級開設，由市府各局處依災害防救法，進駐基隆市消防局災害應變中心，市長亦將進駐擔任指揮官，目前仍要求動保所應加強國內外疫情掌控，並請各局處加強宣導，以阻絕疫情於境外為優先。

基隆市政府提醒，非洲豬瘟是由病毒引起的一種高度傳染性之惡性豬隻疫病。病毒存在於環境時間於冷藏豬肉 100 天、冷凍豬肉 1000 天、豬舍 1 個月、糞便室溫 11 天。傳染途徑主要透過廚餘、節肢動物、豬隻分泌物與排泄物、人員、車輛及肉類製品等方式。

基隆市政府說，目前中央已加強邊境管制措施，以防走私豬肉及相關製品，並加強取締入境民眾違法攜帶肉品，也呼籲民眾切勿自中國大陸疫區，攜帶豬肉及相關製品回國，或經網路購買大陸肉製品火腿、香腸等回台灣。

基隆市政府提醒民眾，行政院農委會宣布自12月18日凌晨0點開始，第1次違法攜帶從5萬元調高到20萬元，第2次就開罰100萬元。另外廚餘養豬業者應符合環保規範，廚餘須經蒸煮1小時、溫度維持90℃以上，才可以餵飼豬隻，以避免疫病傳播。