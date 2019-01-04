眾神之都香科年　警民協力關懷弱勢守護交通

▲台南市巡守大隊大隊長宋俊明同，特購買1千顆高麗菜在西羅殿廟前贈送予轄區低收入戶家庭及貧困弱勢團體。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市巡守大隊大隊長宋俊明，為發揮宗教精神幫助在地農民、弱勢團體，同時結合中西區知名廟宇西羅殿主委、新化巡守中隊長郭明憲，特購買1千顆高麗菜在該廟前，贈送轄區低收入戶家庭及貧困弱勢團體等民眾。

台南市巡守大隊大隊長宋俊明表示高麗菜市場盛產仍供過於求，因此藉由西羅殿三朝科醮圓滿結束前夕再次購買高麗菜，以實際行動支持菜農，期望幫助有需要的民眾，同時也善盡棉薄之力及宗教社會責任，弘揚神明忠義孝道精神。宗教不應只是被動的提供祭祀功能，更應積極的走入社區，並盡力發展其文教功能，展現廟宇在地文化及宗教教化為善的強大力量，以有益於人心良善的一面，進而引導熱衷轎班青少年發揮正向。

西羅殿廟方在中西區舉辦30年1次祈安建醮普渡大典活動，計有26場，適逢元旦假期，預計造成交通衝擊，該廟方今年採用警二分局建議，於各會場周邊道路並加派交整人力加強交通疏導，交通策略運用得宜。本次元旦連假期間交通狀況平穩順暢，廟方有感警方專業指導及認真執勤，特致贈「感謝狀」表達謝意，實為警民合作又跨向另一個成功的里程碑。

二分局長王森瑒表示感謝台南市巡守大隊及西羅殿協助，支持警分局各項警政工作運作，作為治安維護工作堅強後盾，期許繼續結合民間力量，發揮團隊精神，共同打擊犯罪，維持治安平穩。同時希望各廟方舉辦大型活動比照此模式，秉持宗教社會責任，與警方通力合作，共同維護交通安全與順暢，讓眾神之都的台南市，宗教文化藝術的展現能成為全台榜樣。