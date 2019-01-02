女常客「裝可憐賒帳」還狂借錢　老闆媽看弱勢心軟！她怒：懶又不節儉

▲女常客買東西賒帳還反過來借錢。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「我家有一位很愛借錢的客人。」一名女網友今po文抱怨，某個人妻曾在他們店打工過，後來也經常光顧買東西，但最近幾個月突然變成她孩子跑腿，重點是買完不給錢，還反過來借錢。身為老闆的父母覺得對方可憐，總是伸援手；但她不以為然，認為人妻打著弱勢的旗幟，好吃懶做又不節儉，根本不值得同情。

女網友在爆怨公社提到，這位愛借錢的客人以前曾在他們家打工，因為這層關係，對方離職後仍經常到店買東西，不過近幾個月來，換成是小孩買，而且買完不給錢還反借錢。

據家人所知，人妻雖然有借有還，但每個月只依靠政府補助，本身好吃懶做又不節儉，各種方式的懶，甚至曾向他們抱怨，老公一天只給她300元當零用金。

女網友表示，「我媽不知道要不要繼續借她？感覺已經養成習慣了，但不借我媽又會覺得她可憐。雖然我是覺得沒差，可憐之人必有可恨之處。」面對這種尷尬的情況，她也無奈問，目前應該怎麼處理比較好？

原po附上某張人妻欠款跟借款的小單子，雖然都是50、100元的小額，只有一回借到1000元，但長期下來習慣成自然，就怕後面會越來越麻煩。對此，許多網友紛紛勸他們態度要強硬一點，直說「無底洞，只會越借越多」、「放生吧」、「借急不借窮，可以踩煞車了」、「千萬別借了，以前也給客人欠結果都消失了」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！