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「一下雨就癱瘓」卡大同路車陣2hr崩潰！汐止人洗版悲喊：拜託救救我們

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2小時10車禍汐止塞車紫爆　網友出門20分鐘還在車庫門口（圖／翻攝自汐止集團）

網搜小組／綜合報導

連幾天下雨，汐止大同路塞到紫爆，許多上班族被卡在車陣中，原本10多分鐘路程，硬是耗上1、2個小時才出得來；崩潰的是，今早上班尖峰時段又發生10起車禍，讓移動更加困難。廣大汐止人在網上洗版抱怨，也串連發聲，希望能儘快擺脫長期以來的交通夢魘。

「可以救救汐止的交通嗎？」網友們在地方社團發文，一連幾天下來，大批上班族就算提早出門，仍難以避免遲到的窘境，不管是汐止地區居民，或是經過這區路段的通勤族，全被困在路上。

▲「一下雨就癱瘓」卡大同路車陣2hr...汐止人洗版悲喊：拜託救救我們。（圖／翻攝自汐止集團）

▲「一下雨就癱瘓」卡大同路車陣2hr...汐止人洗版悲喊：拜託救救我們。（圖／翻攝自汐止集團）

▲網友們大崩潰。（圖／翻攝自汐止集團）

雪上加霜的是，警方指出，今早7點到9點這段上班尖峰時段，就有1件A2車禍、9件A3車禍，甚至有公車拋錨，儘管員警獲報後立即前往處理，仍無法阻止塞車情況。

就有網友po文表示，「今天連從宏國地下室都出不去，兩個事故就可以讓整個汐止大癱瘓，很多人說已經有火車，已經有汐科站了，不需要捷運，但這些人有每天搭火車嗎？甚至你有搭過火車嗎？你知道台鐵每天小誤點，3天來個大誤點，你知道汐科站設計多爛嗎？也很多人說蓋捷運有交通黑暗期很可怕，那你想黑暗個幾年，還是繼續塞50年、80年？」

▲2小時10車禍汐止塞車紫爆，網友出門20分鐘還在車庫門口。（圖／翻攝自GOOGLE MAP、汐止集團）

▲進入汐止以及離開的主幹道全都塞爆。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

她話鋒一轉無奈嘆，「我就是個小市民什麼也不能做，寫信也寫不下上百封了，發洩完了明天起還是繼續塞吧，汐止還是一樣繼續爛吧，從每天的忍耐到心灰意冷，住汐止20幾年了，各位抱歉...我真心想搬家了。

另外，許多汐止朋友也怒喊話，「塞車塞到我兒子在車上多補眠1小時又10分鐘」、「8點塞到10點實在是很扯，2個小時用走路的也走到南港了」、「8點從汐小坐計程車，2個小時才到南港捷運站，塞車塞的太誇張」、「政府欠汐止一條捷運，請還給我們」、「我今天期末考，8：20出門到現在還在汐止，9：40要到學校，到現在還在汐止，真的好棒棒呢^_^」、「2個站牌塞了40分鐘，塞到懷疑人生」。

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關鍵字：汐止,大同路,交通,癱瘓,塞車,汐止塞車,車禍,通勤族,上班族,汐止集團

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