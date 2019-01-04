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人臉辨識「侯西雷」　熱警幫失智老婦回家

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▲台南市警五分局員警以警用M-POLIC進入人臉辨識系統比對，查出失智老婦人身分，親自護送老婦平安返家，令家屬十分感激。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警五分局員警以警用M-POLIC進入人臉辨識系統比對，查出失智老婦人身分，親自護送老婦平安返家，令家屬十分感激。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局員警「侯西雷」，發現失智老婦即以警用M-POLIC進入人臉辨識系統比對，循線查出老婦人身分，親自護送老婦平安返家，令家屬十分感激。

台南市警五分局公園派出所警員李莉婷、黃炳益等2人，在元旦期間巡邏勤時，發現路旁有一老婦神情徬徨失措，即下車關懷老婦，員警發現老婦當日下午即外出散步，因患失智情形找不到回家的路，且無法向員警說出自己身分及家屬聯絡方式，警員李莉婷見狀馬上用勤務隨身攜帶警用M-POLIC進入人臉辨識系統比對。

逐一過濾後發現有一筆吻合，並透過警政相關系統查證，確定該名老婦身分，並護送阿嬤平安回家，交由家屬安置休息，家屬們除再三感謝員警幫阿嬤「找到回家的路」外，也讚揚熱心員警使用高科技裝備，在最短的時間替心急如焚的家屬找回失蹤的親人，家屬說員警真是「侯西雷」啊！

市警五分局呼籲民眾多加注意身邊的人事物，尤其針對兒童及老人，如有發現失蹤或身分不明的人士，請儘速向警方報案，以幫助兒童及老人安全返家，尤其預防長者走失要隨時關心外出路徑或常去的處所，家屬也可以為家中長者申請愛心手鍊，萬一不小心走失了，才能在第一時間為他們找到「回家路」。

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關鍵字：人臉辨識,失智,老婦

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