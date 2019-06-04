台南新化區長照樂智社區服務據點啟用　創造失智友善社區

▲台南新樓醫院於新化區設置失智社區服務據點，藉此共同創造失智友善社區。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

為了讓失智症長輩們能擁有更好的生活品質，也讓社區民眾能更加認識失智症，台南新樓醫院於新化區設置失智社區服務據點，藉此共同創造失智友善社區。



新樓醫院蔡江欽院長說，隨著人口老化，失智人口逐漸攀升，為使照顧資源的可及性，失智者及照顧者能獲得適切且妥善照護，減輕照顧負擔，衛福部於2017年起推動長照2.0服務計畫，將50歲以上失智症者納入服務；台南新樓醫院自2014年度起承辦「長照資源不足地區失智症社區服務」，更於2018年度承辦失智共同照護中心，長期投入社區失智照護服務，深獲失智者、家屬的肯定。

今年度擴點於新化區，辦理課程包括：音樂治療之「老歌歡唱」、運動治療之「律動體能」、懷舊療法之「薪火相傳」，以及電話問安諮詢、轉介服務、關懷訪視等服務。除此之外還有照顧者照護技巧訓練、及家屬支持團體，進而連結社區資源，予社區民眾教育及宣導認識失智症等服務活動，讓社區民眾能認識失智症，而能「早期發現、早期治療」。期待能提供失智症患者及家屬最具效益與符合人性尊嚴的照護，進而促進台南市失智者與失智症家屬們獲得良好之生活品質。

台南新樓醫院張德慶董事長、蔡江欽院長及劉啟舉副院長、唐修治副院長、陳南州副院長與台南市社會局黃志中局長、社會局長照管理中心洪明婷主任、新化區吳金喜區長及各里里長、新化區各基層診所醫療機構等人，都到場參與「長照樂智社區服務據點」揭牌儀式，正式起動服務業務。落實新樓醫院為社區醫院的願景，讓長照在地化且讓台南市成為健康友善的高齡樂活城市，更是銀髮族群的天堂。

