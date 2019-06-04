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夢中回老家！失智嬤「穿旗袍、撐黑傘」…笑牽已逝阿公　回頭兇她：不准跟

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▲▼ 。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO夢到阿嬤身穿旗袍、撐黑傘。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前貼文，說她國二時意外在夢中遊地府，還見到過世的爺爺。故事情節讓另一位女網友想到阿嬤臨終時，她夢到已經失智的阿嬤身穿黑色旗袍，精神奕奕地走向廚房打開門，撐起一把黑傘，和已過世的阿公牽著手「好，來去！」看到原PO堅持要跟，阿嬤還回頭兇人「不准跟！走」，夢境讓原PO永生難忘。

這位女網友在臉書《靈異公社》表示，阿嬤臨終時，她夢到自己回到阿嬤家，一如往常地衝到客廳找老人家，沒想到看到失智的阿嬤這時精神奕奕，身穿黑色旗袍、腳穿黑色唐鞋，頭髮也梳得很整齊，並往廚房的方向走。原PO則跟在老人家身後，一直問「阿嬤，妳怎麼穿這麼正式？要去哪裡？」

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▲睡覺,白噪音。（圖／翻攝PEXELS）

▲原PO在夢中看到阿嬤。（示意圖／翻攝自PEXELS）

「阿嬤走到廚房的門口，把廚房的門拉開，拿出掛在門把上的黑傘撐了起來！（阿嬤家廚房是沒有門的，夢裡卻有！）」原PO意外地說，這時候，過世的阿公突然出現，祂穿著西裝、頭戴紳士帽，牽起阿嬤的手、用台語說「好了嗎？可以跟我走了吧！」原PO嬤則回「好，來去！」2人便牽著手走向廚房。

看到2人要離開，原PO急著大叫「阿嬤，你們要去哪裡？我也要跟！」聽到這句話後，2老都停下腳步，阿公便對阿嬤說「這摳，妳去處理！」阿嬤則回頭看著原PO，很兇地說「我要去的所在，妳不能去，不准跟！皂！」並用手揮走她。

▲▼ 阿嬤,外婆,祖孫,老人,牽手 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿公牽著阿嬤要離開。（示意圖／pixabay）

接著，她就被媽媽巴醒，夢也只到這裡，但媽媽卻說「妳阿嬤快過往了，我和妳爸先回阿嬤家打點，妳和姊姊帶弟弟妹妹換好衣服快回阿嬤家」。最後原PO說，從那天起，這個夢就一直深深烙印在她腦海裡，「我相信人過世，真的會有自己的家人，或者是你最在意的人來帶你走」。

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關鍵字：阿嬤,過世,阿公,失智,旗袍,唐鞋,靈異公社

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