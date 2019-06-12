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涉侵犯隱私？微軟悄悄撤下全球最大人臉辨識資料庫

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▲▼人臉辨識資料庫。（圖／取自MegaPixels）

▲微軟、杜克大學及史丹佛大學近日都已悄悄下架採用創用CC授權的人臉辨識資料庫。（圖／取自MegaPixels

科技中心／綜合報導

人臉辨識數據是否侵犯隱私一直是科技界的大哉問之一，作為科技巨頭，微軟多年來始終呼籲期望這些數據能夠被正確使用。不過電腦視覺暨隱私研究人員Adam Harvey卻揭露，微軟、杜克大學及史丹佛大學近日都已悄悄下架採用創用CC（Creative Commons）授權的人臉辨識資料庫。

微軟的MS Celeb人臉辨識資料庫建立於2016年，常被用於培訓科技公司及軍事研究人員的臉部識別系統，擁有超過1000萬張圖像、近10萬人的臉部訊息，為全球最大的公開臉部辨識資料庫。資料庫中的面孔主要來自公眾人物，但多數人都未曾授權微軟使用自己的照片，微軟是透過創用CC（Creative Commons）許可條款來抓取圖像及影音，而創用CC允許照片被用以學術研究，任何人皆可存取。從人工智慧論文中的引用資料統計，包括IBM、Panasonic、阿里巴巴、Nvidia、Hitachi、湯商科技及曠世科技在內，均曾使用過微軟的MS Celeb數據庫。

不過Adam Harvey近日卻在其MegaPixels網站上透露， MS Celeb已遭為微軟悄悄下架，另外，杜克大學的人臉辨識資料庫Duke MTMC及史丹佛大學的Brainwash也都被發現已遭刪除。

金融時報報導推測，會有這種舉動主因也許與金融時報4月發布的一則報導有關。該則報導指出，當時Harvey在一個人臉辨識的資料庫發現了朋友Jillian York的照片，包括她近10年來不同時期的照片，以及在YouTube影片中的人臉鏡頭，然而她本人卻渾然不知。

不過微軟並未承認MS Celeb是因為該篇報導而被撤下，僅表示該網站是樂於學術用途，而原先負責的員工已離職，因此微軟刪除了該資料庫。但即便微軟下架的網站，這些人臉照片可能還存放於全球研究人員的硬碟中，不知哪日又會出現在網路上。Adam Harvey說：「你無法讓數據庫消失。一旦你將其發布至網上，經過人們下載，它便存在於全世界的硬碟中。」

事實上，人臉辨識技術也曾引發過其他爭議。該技術使觀察及跟蹤他人變得愈加容易，部分執法機構經常透過相關技術來調查案件，但該如何在保障人民生活安全及維護個人隱私間取得平衡，仍是許多城市管理者需解決的課題。

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關鍵字：人臉辨識,資料庫,MegaPixels,微軟,MS Celeb

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