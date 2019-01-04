台南機場關心防疫　黃偉哲：民眾勿從金門攜帶豬肉製品回台

▲台南市動保處開設非洲豬瘟防治應變中心，並全力進行豬隻防疫工作。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由於金門連續2日發現由中國海域漂來的死豬，金門已有曝露在病毒下的危險，防檢局表示即日起至16日禁止從金門攜帶豬肉製品回台，違者恐遭罰緩5萬到100萬元，台南市長黃偉哲市長偕同海關、防檢局人員，4日下午到台南機場關心防疫工作執行情形。

黃偉哲慰問防疫人員的辛勞，並發送防治非洲豬瘟文宣予往來金門的旅客，呼籲大家不要攜帶疫區的豬肉加工製品入境，以免觸法。

黃偉哲市長表示非洲豬瘟病毒在冷凍的環境下可以存活1000天，冷藏可以存活100天，因此，隨意棄置會有一定的風險，現階段不鼓勵完全禁絕廚餘養豬的情況，且病毒在90度連續蒸煮3小時後就會死亡，蒸煮後對豬隻、對人、對環境相對是比較安全的；另外，全面禁止廚餘也可能造成環境衛生問題，萬一廚餘沒有經過蒸煮，非洲豬瘟病毒曝露在環境中，造成防疫的缺口，並非是我們所樂見的。

黃偉哲說已有非洲豬瘟病死豬漂流到金門，金門疫情瞬間升高，台南與金門來往航班密切，但因金門屬於國內航線，檢疫需民眾自律，加強宣導往來的民眾不要攜帶豬肉製品回台，來保護台灣的養豬產業，以免造成防疫的缺口，並責成動保處及早啟動預防機制，做好超前部署因應，下週將進行豬瘟防疫演習及肉品抽查等防疫工作，督促落實肉品生產履歷，以便做好源頭管理。

台南市動保處表示非洲豬瘟防治應變中心已於107年12月10日開設，並召開工作會報，防疫主要業務由動保處全力執行，並針對嚴峻的疫情挑戰，啟動5項防疫機制，包括1、對轄內養豬場逐戶發放宣導單，強化非洲豬瘟病徵及疫情通報宣導，以利養豬戶發現疑似症狀能於第一時間通報動保處。2、逐戶查核及輔導全市635場養豬場落實生物安全措施，以降低疫病發生風險，降低疫病傳入風險。3、對全市養豬場逐戶發放消毒水，做好自主消毒工作，降低疫病發生風險。4、對全市9台動物屍體化製集運車發放消毒水，加強車輛消毒工作，以防傳播病原。5、強化肉品市場消毒及查核工作，每日派員至2處肉品市場查核豬隻健康狀況，收取家畜健康聲明書，確保豬隻健康。