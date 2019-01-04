　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

江西火腿腸埔里國小現蹤！　小一生撿到學校火速通報

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 西火腿腸埔里國小現蹤。（圖／埔里國小提供）

▲南投埔里國小小一生撿到找到火腿腸。（圖／埔里國小提供）

記者崔至雲／台北報導

南投縣埔里國小今（4日）上午竟有小一學生在鄉土語言教室發現1根大陸江西製的火腿腸零嘴，學生報告老師後，校方已立即交到農委會動植物防疫檢驗局台中分局集中銷毀。

校方表示，在今天上午8點左右，一名1年級學生發現桌椅下方發現1根紅色的長條包裝物，外觀都是簡體字，馬上報告老師，經老師初步觀察後發現是大陸江西的火腿腸零嘴，製造日期是2018年6月，學務處人員先以密封袋保存，也詢問南投縣家畜疾病防治所該如何處理，最後決定送交農委會動植物防疫檢驗局台中分局集中銷毀。

校方指出，鄉土語言教室是專科教室，有多個年級、班級的學童使用，為何會出現中國火腿腸，還需要進一步了解，還好近來非洲豬瘟新聞持續報導，學生機靈，立刻報告老師處理。

教育部主任秘書朱楠賢也說明，教育部為配合非洲豬瘟防疫宣導已全面宣導，9月開始針對非洲豬瘟的防疫已對各個學校發函4次，並安排防檢局到教電台進行非洲豬瘟的疫情進行推廣，同時也已印製4000張海報跟貼紙發給各個學校，希望能夠傳達正確資訊給學生。

▲▼教育部宣導非洲豬瘟。（圖／教育部提供）

▲教育部印製貼紙要求貼在聯絡本上進行教育宣導。（圖／教育部提供）

ET快訊
除毛後腋下變粗以為很正常！她忍1周就醫被告知病因嚇傻
抓錯人！沙鹿元大銀行遭搶　警逮紅帽男初步排除犯案
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：豬瘟疫情,防檢局,防疫,檢疫豬,非洲豬瘟,豬瘟

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3小時內3起！陸客從陸港澳帶豬肝、臘腸、雞仔餅遭罰20萬

范可欽自爆搭公車3年「沒綁過安全帶」　公運處鼓勵民眾檢舉

影／金門小坵岸豬屍腐爛、被啃食　防檢局：一周內公布檢驗結果

影／金門小坵島「豬屍爬滿小蟲」頭蓋骨外露！畫面曝光　人員打撈中

江西火腿腸埔里國小現蹤！　小一生撿到學校火速通報

影／承諾又跳票！台鐵「新訂票系統」狂卡關　添9日春節搶票難度

用餐到一半！老闆要客「手機放下」　他怒棄麵走人：吃20分鐘很過分？

男台客遊大阪帶414萬日幣出境　航警、關務署扣下304萬繳國庫

【瑪法達談星】十二星座01.02~01.08運勢　新月許願魔力強...快列清單

更新／鬧雙包！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票　網：莫名其妙

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

3小時內3起！陸客從陸港澳帶豬肝、臘腸、雞仔餅遭罰20萬

范可欽自爆搭公車3年「沒綁過安全帶」　公運處鼓勵民眾檢舉

影／金門小坵岸豬屍腐爛、被啃食　防檢局：一周內公布檢驗結果

影／金門小坵島「豬屍爬滿小蟲」頭蓋骨外露！畫面曝光　人員打撈中

江西火腿腸埔里國小現蹤！　小一生撿到學校火速通報

影／承諾又跳票！台鐵「新訂票系統」狂卡關　添9日春節搶票難度

用餐到一半！老闆要客「手機放下」　他怒棄麵走人：吃20分鐘很過分？

男台客遊大阪帶414萬日幣出境　航警、關務署扣下304萬繳國庫

【瑪法達談星】十二星座01.02~01.08運勢　新月許願魔力強...快列清單

更新／鬧雙包！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票　網：莫名其妙

亞足賽／吉爾吉斯男足首闖亞洲盃　期待與大陸對決

星宇航空首次招募空服員！申請資格、錄取名額看這邊

長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

3小時內3起！陸客從陸港澳帶豬肝、臘腸、雞仔餅遭罰20萬

小孩誤吞乾燥劑...別盲目催吐！醫教你分辨2種成分差別＆急救法

離岸風電被彰化卡關卻喊冤　經部：核發複審同意函才算數

大掃除人妻更換排水管　一打開...竟然看到「9顆蛇蛋」

新式高教機由你命名！9月30日正式出廠

S.H.E團名還能用嗎？　ELLA「談判卡關」求助Selina前夫

同學拿「男性生殖器」霸凌她！成語蕎再爆演藝圈爭鬥黑暗面

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全..

月老託夢將「孤獨終老」適合當接..

19日補班年初四　不是本來就放..

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷..

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15..

自強號北湖站發生死傷事故！屍塊..

媽沒買坐票抱幼兒硬坐！他怒逼位..

來台5天胖4kg！香港遊客怨：..

阿嬤託夢：眼一直進水　結局讓網..

瑪法達星座大預言／2019年3..

2019年第一場流星雨！周五大..

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

快訊／深夜地牛翻身！0202規..

台大化學碩畢！掰了台積電「拚1..

更多熱門

相關新聞

金門發現豬屍　防檢局：一周公布結果

金門小坵嶼今天早上8:40又發現有漂流豬屍，目前已有防疫人員前往處理中。海巡署表示，該豬隻長約90公分、高30公分，外觀腐爛且有被啃食現象，目前已對豬隻屍體及周邊岸際進行消毒，同步通報金門縣防疫所協處。防檢局局長組長彭明興表示，死豬隻將盡速檢驗，預計在樣品收到後一周內將公布檢驗結果。

滷肉飯漲價，我被剝奪了嗎？

金門小坵島「豬屍爬滿小蟲」！　畫面曝光

防堵非洲豬瘟　金門機場堵豬肉輸台

網路聲量大漲　蔡英文：做總統該做的事

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

他存股10年　累積千萬本金

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

19日補班年初四　不是本來就放？

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷尬

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

潘爸說溜嘴　潘瑋柏爆「結婚娶空姐」

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面