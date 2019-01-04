江西火腿腸埔里國小現蹤！　小一生撿到學校火速通報

▲南投埔里國小小一生撿到找到火腿腸。（圖／埔里國小提供）

記者崔至雲／台北報導

南投縣埔里國小今（4日）上午竟有小一學生在鄉土語言教室發現1根大陸江西製的火腿腸零嘴，學生報告老師後，校方已立即交到農委會動植物防疫檢驗局台中分局集中銷毀。

校方表示，在今天上午8點左右，一名1年級學生發現桌椅下方發現1根紅色的長條包裝物，外觀都是簡體字，馬上報告老師，經老師初步觀察後發現是大陸江西的火腿腸零嘴，製造日期是2018年6月，學務處人員先以密封袋保存，也詢問南投縣家畜疾病防治所該如何處理，最後決定送交農委會動植物防疫檢驗局台中分局集中銷毀。

校方指出，鄉土語言教室是專科教室，有多個年級、班級的學童使用，為何會出現中國火腿腸，還需要進一步了解，還好近來非洲豬瘟新聞持續報導，學生機靈，立刻報告老師處理。

教育部主任秘書朱楠賢也說明，教育部為配合非洲豬瘟防疫宣導已全面宣導，9月開始針對非洲豬瘟的防疫已對各個學校發函4次，並安排防檢局到教電台進行非洲豬瘟的疫情進行推廣，同時也已印製4000張海報跟貼紙發給各個學校，希望能夠傳達正確資訊給學生。

▲教育部印製貼紙要求貼在聯絡本上進行教育宣導。（圖／教育部提供）