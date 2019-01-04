2019南台灣產業大進擊　黃偉哲：台南與企業一起創新

▲2019南台灣產業大進擊創新論壇在南台灣創新園區國際會議廳舉行，市長黃偉哲親自與會參觀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019南台灣產業大進擊創新論壇1月4日在南台灣創新園區國際會議廳舉行，市長黃偉哲指出就產業發展而言，政治口號是一回事，北漂、南漂或是東向、西向、南向，只要符合自己企業的發展，就是好的方向，台灣作為一個創新的國家，台南作為一個創新的城市，我們很希望能夠藉由這個創新論壇，跟企業一起創新。



黃偉哲市長指出創新論壇一個非常重要的指標，沒有創新，企業就沒有未來，國家沒有創新，國家也沒有前景，大家看到在台南，很多傳統的產業，甚至傳統的工藝都附加了創新的生命，所以創新不管在高科技產業，或是傳統產業，都是企業生存發展的唯一活路。感謝經濟部與工研院在台南落地生根，提供企業廠商很多協助，注入許多新的活水，所以台灣作為一個創新的國家，台南作為一個創新的城市，我們很希望藉由這個創新論壇，跟企業一起創新。



黃偉哲進一步表示符合在地特色發展的許多新技術，能與地方做最重要的結合，能夠在地化，落地生根是很重要的，才不會產生水土不服的情形。黃偉哲認為政府有南向政策，對台南而言，南向、北向、東向、西向，只要能夠找到方向，就能讓企業成長、茁壯，這都是好的方向。黃偉哲強調如果產業能南漂，是非常樂見的事情，因為南部除了天氣好，人也和善，生活步調以及種種的條件都適合產業在這邊發展。



黃偉哲市長進一步指出就地方政府而言，就是營造一個好的企業發展的條件，無論在交通、營建、人文等基礎建設方面盡全力配合，站在企業角色是求發展，帶來工作機會，而工研院帶動企業研發、技術，把創新的概念帶給企業，如此一來，實質落實企業投資南台灣的一個進程。



這場名為「南台灣產業大進擊」的創新論壇，現場推出聯合成果發表會，主要是透過工研院連結產學研動能，包括展示傳統產業升級、發揮在地優勢及注入新活水等3大主題，計有30項以上的創新前瞻技術。



工研院院長劉文雄指出工研院經營南台灣迄今超過十年，推動「南台灣產業跨領域創新中心」平臺，已成立風行海洋、雷豐熱電、智鷹科技、南翔創新顧問等新創公司，其中南翔創新是全國第1個地區性創投事業，就在台南，除國發基金投入3分之1的資金入股外，餘3分之2都是在地資金，見證工研院引進中央資源進入在地產業，結合南台灣在地優勢及跨領域新創科技的優質場域。