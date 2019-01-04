影／金門小坵岸豬屍腐爛、被啃食　防檢局：一周內公布檢驗結果

▲金門小坵岸豬屍外觀腐爛且被啃食。（圖／海巡署第九岸巡隊提供）

記者崔至雲／台北報導

金門小坵嶼今天早上8:40又發現有漂流豬屍，目前已有防疫人員前往處理中。海巡署表示，該豬隻長約90公分、高30公分，外觀腐爛且有被啃食現象，目前已對豬隻屍體及周邊岸際進行消毒，同步通報金門縣防疫所協處。防檢局局長組長彭明興表示，死豬隻將盡速檢驗，預計在樣品收到後一周內將公布檢驗結果。

▲金門小坵岸豬屍外觀腐爛且被啃食。（圖／海巡署第九岸巡隊提供）

目前為大陸地區非洲豬瘟疫情最高峰，海巡署即啟動防疫機制，為了避免海漂死亡豬隻造成疫情傳播，除了加強岸際巡邏密度，更擴大海面巡邏範圍。對於今日烏坵岸際發現豬隻屍體，海巡署表示，因考量小坵島並未有養豬場，研判應是透過海漂上岸，海巡同仁已通報協請防疫人員做後續處理。

海巡署也指出，針對海漂部分一定會加強處理，並擴大防疫管制，依據「非洲豬瘟中央災害應變中心第2次會議」指示作為，持續以最高標準面對疫情、以最嚴謹的態度執行各項防疫工作，寧願多做、也不可少做，並做好長期抗戰的準備，務必讓防疫工作做到滴水不漏，確保疫情阻絕於境外。

▲金門小坵岸豬屍外觀腐爛且被啃食。（圖／海巡署第九岸巡隊提供）

行政院院長賴清德4日也表示，小坵嶼發現的死豬尚未檢驗，不確定是否為陽性，但是這樣也看到大陸的防疫工作實在不恰當，更令人擔憂的是，防檢局初步推測死豬是由大陸九龍江漂留到金門來，但是該地卻不在OIE通報的疫區中，表示大陸沒有據實通報，台灣目前極有可能受到影響。