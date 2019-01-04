滴滴順風車命案4日開庭　司機遭控3罪「相當後悔」

▲「滴滴順風車」司機狠殺浙江溫州樂清1名20歲女乘客。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

浙江溫州一名20歲女子去年8月24日搭乘滴滴出行旗下順風車，卻被當天開車的鍾姓司機先姦後殺、棄屍荒山。浙江省溫州市中級人民法院4日開庭審理此案，被告鍾元對指控事實供認不諱，對犯罪行為表示後悔，願意接受法律制裁。鍾元的辯護律師則在庭上表示，被告人有坦白、悔罪等情節，請求從輕處罰。

據溫州法院微信公眾號4日發布的訊息，浙江省溫州市中級人民法院4日依法不公開開庭審理「滴滴順風車司機殺人」案，由溫州中院常務副院長陳有為承辦並擔任審判長，還首次組成7人合議庭審理。

▲浙江溫州樂清市去年8月有女乘客被「滴滴順風車」司機姦殺。（圖／CFP）

被告人鍾元（男性，1991年6月出生）學歷為中專文化程度，屬務工人員，四川省金堂縣人。鍾姓被告因本案於2018年8月28日被樂清市公安局逮捕，同年11月8日溫州市人民檢察院向溫州中院提起公訴，溫州中院於同日立案。

溫州市檢察院指控，被告人鍾元因賭博在網路借貸平台欠下債務，預謀在從事滴滴順風車業務時伺機搶劫女乘客財物。2018年8月23日，被告人鍾元第一次伺機搶劫女乘客未成功，他在隔天從事滴滴順風車業務時，採持刀威脅、膠帶捆綁的方式，對乘客被害人趙某某實施搶劫、強姦行為後殺人滅口。

▲涉嫌性侵殺人的滴滴順風車司機去年8月遭警方逮捕 。（圖／翻攝自微博）

溫州市檢察院10月26日受理審查起訴後，於2018年11月6日對被告人鍾元以故意殺人罪、強姦罪、搶劫罪提起公訴。浙江省溫州市中級人民法院在4日開庭審理此案，提請對被告人鍾元依法以故意殺人罪、強姦罪、搶劫罪追究刑事責任。

被告人在法庭上對指控事實供認不諱，對其犯罪行為表示後悔，願意接受法律制裁。此外，辯護人提出被告人有坦白、悔罪等情節，請求從輕處罰。因涉及個人隱私，根據法律規定，溫州中院以不公開開庭方式進行審理，案件將定期進行宣判。