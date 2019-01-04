噁男性侵山羊遭活逮　竟無恥辯：我有先「徵得同意」！

Sick man arrested for 'raping goat' says he asked for permission first https://t.co/AKsgU82e4t pic.twitter.com/FiemscdStr — Daily Mirror (@DailyMirror) January 3, 2019

國際中心／綜合報導

東非國家馬拉威一名21歲男子肯尼迪（Kennedy Kambani）日前被懷疑要偷山羊，沒想到竟是闖入山羊所在地，並對其做出性侵的行為；最扯的是，在遭到警方逮捕之後，他竟辯稱做這件事之前，已經先「徵得山羊的同意」。

根據外媒報導，這起事件發生在馬拉威的姆欽吉（Mchinji），一開始山羊的主人彭費洛（Pemphero Mwakhulika）懷疑肯尼迪要將山羊偷走，於是召集了村里其他人要前去問罪，但卻在到達肯尼迪的所在地時，一個一個都被嚇傻。

彭費洛與村民看到肯尼迪正在性侵山羊的場面，並感到震驚，隨即報警將人逮捕。警方表示，肯尼迪聲稱在與山羊進行性交行為前，已經徵得山羊方面的同意，才會有下一步的行動；目前肯尼迪遭到人獸交的罪名控訴。

報導中指出，受害山羊是屬於當地放牧群的一部分，牠的性別沒有被公開，目前仍不清楚牠在受到性侵之後的狀況如何。