25歲陸女1人印度跨年　與一群青年「喝2杯茶昏了」疑遭性侵！

▲性侵示意圖，非本文當事人。（圖／記者黃克翔攝）

大陸中心／綜合報導

一名中國25歲女性12月31日前往印度警局報案，稱自己一人旅行到中央邦時，遭到一夥當地青年在茶裡下藥，之後失去意識，疑似遭到性侵。中國駐印度大使已得知此事，並且與當事人取得聯繫。

根據《NDTV》報導，被害女子於12月28號抵達克久拉霍（Khajuraho），30號從旅館辦好退房手續後，她準備前往當地的博物館。她也透露，「在去博物館的路上，我遇到一些坐在茶店外的男生，他們邀請我一起喝茶，我喝了2杯之後就前往博物館，但才剛抵達我就昏了」。

她又說道，在從博物館回來的路上，又遇到了同一群人在街上走來走去，但一看到她就回到了茶店，「我最後的回憶是看到一名男子告訴我『有時候我們會有不同感覺，我了解你的感覺，但只注意到一個點』，我懷疑我的茶中被下藥然後性侵了」。

當地警官表示，於12月31號中午左右接獲被害人報案，已經針對此案件立案調查，並且請被害者進行醫學檢測，以及進行筆錄。《人民日報》海外網報導，中國駐印度大使館已獲悉此事，並與當事人及辦案警方取得聯繫。

領事部趙主任透露，前幾天大使館通過印媒報導獲知此事，立即聯繫了當事人和案發地警方了解情況，並敦促印度警方迅速調查破案，確保公民的正當合法權益，和當事人還有印度警方一直在保持密切聯繫，案件還在調查中。