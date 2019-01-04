蘋果提交合規證據　盼福州法院能撤銷iPhone禁售令

▲高通得到大陸福州法院的禁令，iPhone舊機全都不能上架販售。（圖／翻攝自第一財經）

大陸中心／綜合報導

高通公司（QUALCOMM）日前表示，蘋果公司（Apple Inc.）因侵犯高通所擁有的兩項專利，已遭福州法院下令禁止銷售舊款iPhone手機。不過蘋果3日向法院提交新的合規證據，藉以證明在售產品合乎相關規定，並希望法院能撤銷禁售令。

綜合陸媒報導，蘋果和高通之間的專利訴訟糾紛由來已久，高通針對專利在大陸遭侵犯，對蘋果公司提起專利侵權訴訟，最後獲得勝利。福州中級人民法院日前裁定，蘋果侵害高通兩項非標準必要專利，應立即停止銷售iPhone6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X等iPhone機種。

▲高通及蘋果的專利侵權訴訟戰纏繞近2年。（圖／CFP）

針對銷售禁令，蘋果公司3日向福州市中級人民法院提交新的合規性證據，希望法院能撤銷此項裁定。Apple首席訴訟律師、副總裁Noreen Krall表示，高通公司試圖透過禁售Apple產品以維護其壟斷行為，正在侵害中國消費者和企業。

Noreen Krall提到，「我們非常尊重法律，在獲知福州法院的裁決之後，已迅速採取措施以確保我們的合規性，深信我方向法院提交的證據，將消除所有疑慮，從而結束高通公司有違誠信及混淆視聽的指控。」