　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／河北醫科大學、華北理工大學等助雄安醫療

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雄安新區。（圖／CFP）

▲雄安新區。（圖／CFP）

《河北》三地5家機構　幫助雄安新區衛生醫療服務

作為非首都功能集中承載地的「雄安新區」近日喜事連連，大陸國務院發布的《河北雄安新區總體規劃（2018-2035年）》，又有一批優質醫療資源落戶到新區。雄安新區管委會公共服務局2018年12月29日與北京市疾病預防控制中心、河北醫科大學、華北理工大學、天津醫學高等專科學校、國投健康產業投資有限公司簽署支持雄安新區醫療衛生事業發展合作協議。（北京日報）

《北京》過度收集使用個人信息　宜人貸、你我貸、豬寶錢包等將被約談

中國互聯網協會日前在北京召開會議。在會議上，協會對一些通過技術檢測以及用戶舉報發現的APP過度收集使用用戶個人信息的情況進行了通告，相關互聯網企業一致表示對於存在問題的APP要採取立即下架、優化升級等方式整改，同時，舉一反三，全面排查企業問題。（中國網）

《河北》河北省安排部署《白洋淀規劃》組織實施工作

經中共黨中央、國務院同意，河北省委、省政府近日印發《白洋淀生態環境治理和保護規劃（2018-2035年）》。該規劃共9章27節，對白洋淀生態空間建設、生態用水保障、流域綜合治理、水污染治理、淀區生態修復、生態保護與利用、生態環境管理創新等進行了全面規劃。（新華網）

《北京》瑞幸咖啡2019「新開2500間店」　拼全面超越星巴克

瑞幸咖啡3日在北京召開2019年戰略溝通會。瑞幸咖啡創始人、CEO錢治亞在會上表示，2019年將在全國新開設2500間店，門店總數將超過4500家，在門店和杯量上全面超越星巴克，成為中國最大的連鎖咖啡品牌，為客戶提供高品質、高性價比、高便利性的產品。（中新網）

▲▼瑞幸咖啡。（圖／翻攝中新網）

▲瑞幸咖啡。（圖／翻攝中新網）

《浙江》時代廣場文體產業園　每項扶持項目補助15萬元

時代廣場文體產業園被評為金華市婺城區文化產業重點扶持項目。據了解，此次婺城區根據《關於開展全區文化產業重點扶持項目評審》通知，共評出文化產業重點扶持項目7個，並對每個項目給予15萬元資金扶持。（錢江晚報）

《海南》多地對抗癌藥降價出狠招　揚子江等公司產品被撤網

抗癌藥2019年仍然在降價。海南省公共資源交易服務中心3日發布《2019年海南省關於公示抗癌藥物降價處理結果的通知》，決定對多個品種予以撤網處理，其中包括生產企業揚子江藥業集團、遠大醫藥黃石飛雲製藥有限公司等旗下產品。（中國經濟網）

《北京》多部委曬2019年民生清單　惠民並充實你錢包！

大陸財政部、人社部、住建部、交通部、工信部等近日陸續召開年度工作會議，部署2019年重點工作。實施更大規模減稅降費、落實好降低社保費率政策、解決新市民住房問題、降低高速公路等收費，並繼續展開網路提速降費。（中新網）

《廣東》廣東省委全會舉全省之力　推進粵港澳大灣區建設

中共廣東省第十二屆委員會第六次全體會議3日在廣州舉行，會議提出以新擔當新作為奮力開創廣東工作新局面。廣東要擔當起重要責任主體的職責，舉全省之力推進粵港澳大灣區建設，主動協同港澳做好各項工作，也要深化科技創新和產業合作，推動民生領域深度合作等。（中新網）

▼廣東省委全會。（圖／翻攝中新網）

▲▼廣東省委全會。（圖／翻攝中新網）

ET快訊
1/19補班初四她傻眼「不是本來就放假？」　網驚：原來只放4
來台5天胖4kg！港女怨「夜市太好吃」每晚噴2000沒錢回家
大飛暗戀楊晨熙10多年「是她粉絲」　終於娶偶像故事甜炸
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：廣東,大灣區建設,北京,中國互聯網協會,宜人貸,你我貸,豬寶錢包,河北,白洋淀規劃,瑞幸咖啡,錢治亞,星巴克,浙江,時代廣場文體產業園,海南,揚子江藥業集團,抗癌藥,遠大醫藥黃石飛雲製藥有限公司,雄安新區,北京市疾病預防控制中心,河北醫科大學,華北理工大學,天津醫學高等專科學校,國投健康產業投資有限公司,華聞快遞,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

絕命終結站！貨車失控大批巨木滾落　騎士率先逃跑...死的卻是他

新郎宴客遭轟太陽穴亡！　家人目睹崩潰：上秒還有說有笑

澳門銀河「不能抽菸」醉漢暴怒　警方向天開槍零效果

嫦娥四號先傾斜再垂直　「階段式降落」克服了月背著陸的困難

千萬超跑又怎樣！　阿公嫌瑪莎拉蒂「擋路」暴怒砸車

馬雲告訴企業家３要素：90％倒下去的人根本無關世界經濟

加拿大稱「13人被中國拘捕」　陸司法部：都是依法進行的！

影／14年殺11女被執行死刑　白銀案兇手：害怕「天眼」

非洲債務誰造成？王毅：抹黑中國「非洲人民首先就不同意」

大陸2018新生兒少了250萬！　人口負增長可能2027提前發生

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

絕命終結站！貨車失控大批巨木滾落　騎士率先逃跑...死的卻是他

新郎宴客遭轟太陽穴亡！　家人目睹崩潰：上秒還有說有笑

澳門銀河「不能抽菸」醉漢暴怒　警方向天開槍零效果

嫦娥四號先傾斜再垂直　「階段式降落」克服了月背著陸的困難

千萬超跑又怎樣！　阿公嫌瑪莎拉蒂「擋路」暴怒砸車

馬雲告訴企業家３要素：90％倒下去的人根本無關世界經濟

加拿大稱「13人被中國拘捕」　陸司法部：都是依法進行的！

影／14年殺11女被執行死刑　白銀案兇手：害怕「天眼」

非洲債務誰造成？王毅：抹黑中國「非洲人民首先就不同意」

大陸2018新生兒少了250萬！　人口負增長可能2027提前發生

鬧血荒！台大公告要醫護「血省著用」　仁醫：第一次看到

2019台灣燈會在屏東　東港警志工講習展熱情

濃霧罩苗栗市拾荒老人過馬路　遭工程車「撞飛十多公尺亡」

專訪／府院黨得「分工」避免被淘汰　鄭文燦：總統決策要更鮮明

恐怖！２宵小闖空門看到美艷母女　先綑綁再猥褻6小時還強拍裸照

舞池變火海！夜店跨年持仙女棒倒數灑紙巾　網酸「跨完直接普渡」

絕命終結站！貨車失控大批巨木滾落　騎士率先逃跑...死的卻是他

馬刺主場致謝畫面「雷納德超小」　可愛投入波波懷裡微笑

懷疑水餃有毒遭下藥！　兒重拳狠揍84歲母親「嘔吐才停手」

影／韓國瑜團隊月月long stay　潘恆旭悄當秘密客推「一個人旅行」　

大陸熱門新聞

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知..

13歲屁孩「錘殺」父母逃家被逮

「品兔師」年吃2千顆兔頭　年薪..

玉兔二號　在月背留下第一道腳印

九二共識？　陳明通上火線講解

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

快訊／中美貿易戰1/7啟動磋商

新年遭性侵！女演員拒報警：穿太..

母狗逗藏獒咬傷主　特警4槍擊斃

即／陸船擱淺偏遠環礁　美派機救

慘切11女乳房　高承勇今執行死..

龐建國：蔡政府不滿大陸繞過民進..

她猛晃夾娃娃機撈10隻：這是我..

批一中各表　陳明通：馬習會怎不..

更多熱門

相關新聞

兩岸「A辦」需求強勁　空置率將持續下降

戴德梁行3日於上海發布研究報告指出，目前台灣與中國大陸兩岸商辦需求上升。其中台北、北京、上海等城市，因產業轉型，TMT（科技、媒體和電信）、金融等產業需求上升。戴德梁行表示，目前台北平均空置率為9％，但根據過去因產業轉型，預估2019年A辦將持續展現強勁需求，空置率也將持續下降。

星巴克限時7天線上抽「買1送1」

85度C春節禮盒限時享85折優惠

習五條畫統一路線　環時再批台獨

展望2019　陳明通籲北京將心比心

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

他存股10年　累積千萬本金

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

周杰倫為何不曝光小孩？夫妻共識超有愛

潘爸說溜嘴　潘瑋柏爆「結婚娶空姐」

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

熊熊忍遭偷吃6年　目睹小三躺床

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面