華聞快遞／河北醫科大學、華北理工大學等助雄安醫療

▲雄安新區。（圖／CFP）

《河北》三地5家機構 幫助雄安新區衛生醫療服務

作為非首都功能集中承載地的「雄安新區」近日喜事連連，大陸國務院發布的《河北雄安新區總體規劃（2018-2035年）》，又有一批優質醫療資源落戶到新區。雄安新區管委會公共服務局2018年12月29日與北京市疾病預防控制中心、河北醫科大學、華北理工大學、天津醫學高等專科學校、國投健康產業投資有限公司簽署支持雄安新區醫療衛生事業發展合作協議。（北京日報）

《北京》過度收集使用個人信息 宜人貸、你我貸、豬寶錢包等將被約談

中國互聯網協會日前在北京召開會議。在會議上，協會對一些通過技術檢測以及用戶舉報發現的APP過度收集使用用戶個人信息的情況進行了通告，相關互聯網企業一致表示對於存在問題的APP要採取立即下架、優化升級等方式整改，同時，舉一反三，全面排查企業問題。（中國網）

《河北》河北省安排部署《白洋淀規劃》組織實施工作

經中共黨中央、國務院同意，河北省委、省政府近日印發《白洋淀生態環境治理和保護規劃（2018-2035年）》。該規劃共9章27節，對白洋淀生態空間建設、生態用水保障、流域綜合治理、水污染治理、淀區生態修復、生態保護與利用、生態環境管理創新等進行了全面規劃。（新華網）

《北京》瑞幸咖啡2019「新開2500間店」 拼全面超越星巴克

瑞幸咖啡3日在北京召開2019年戰略溝通會。瑞幸咖啡創始人、CEO錢治亞在會上表示，2019年將在全國新開設2500間店，門店總數將超過4500家，在門店和杯量上全面超越星巴克，成為中國最大的連鎖咖啡品牌，為客戶提供高品質、高性價比、高便利性的產品。（中新網）

▲瑞幸咖啡。（圖／翻攝中新網）

《浙江》時代廣場文體產業園 每項扶持項目補助15萬元

時代廣場文體產業園被評為金華市婺城區文化產業重點扶持項目。據了解，此次婺城區根據《關於開展全區文化產業重點扶持項目評審》通知，共評出文化產業重點扶持項目7個，並對每個項目給予15萬元資金扶持。（錢江晚報）

《海南》多地對抗癌藥降價出狠招 揚子江等公司產品被撤網

抗癌藥2019年仍然在降價。海南省公共資源交易服務中心3日發布《2019年海南省關於公示抗癌藥物降價處理結果的通知》，決定對多個品種予以撤網處理，其中包括生產企業揚子江藥業集團、遠大醫藥黃石飛雲製藥有限公司等旗下產品。（中國經濟網）

《北京》多部委曬2019年民生清單 惠民並充實你錢包！

大陸財政部、人社部、住建部、交通部、工信部等近日陸續召開年度工作會議，部署2019年重點工作。實施更大規模減稅降費、落實好降低社保費率政策、解決新市民住房問題、降低高速公路等收費，並繼續展開網路提速降費。（中新網）

《廣東》廣東省委全會舉全省之力 推進粵港澳大灣區建設

中共廣東省第十二屆委員會第六次全體會議3日在廣州舉行，會議提出以新擔當新作為奮力開創廣東工作新局面。廣東要擔當起重要責任主體的職責，舉全省之力推進粵港澳大灣區建設，主動協同港澳做好各項工作，也要深化科技創新和產業合作，推動民生領域深度合作等。（中新網）

▼廣東省委全會。（圖／翻攝中新網）