新竹風神太威！千萬漁船停放岸邊　「越吹越斜」側翻陣亡成廢船

▲近日適逢東北季風，漁船越吹越傾斜最後直接側躺在海面上。（圖／讀者提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2018年4月海巡署與刑事局合作查獲市值破億的安非他命毒品831公斤，並逮捕4人與查扣漁船一條，漁船便一直停放在新竹南寮港區。未料新竹風神顯威，東北季風8級風狂襲，加上船身進水，導致4日早船隻無預警傾斜隨後更側翻在海面上。海巡緊急通報查扣的新竹檢方及環保局緊急處理，環保局緊急設攔油索阻隔，並協調啟德起重派吊車，協助將船身翻正，避免造成污染海域。

據了解，2018年海巡署接獲線報，表示有漁船走私大量毒品，新竹海巡隊報請新竹檢方指揮偵辦，並持搜索票在太平島附近海域發現這艘漁船，登檢後發現船上有3名台灣人，及1名印尼籍勞工，海巡搜索後更在密艙中發現35包安非他命，總重達831公斤市值估計超過上億。

當時警方帶回58歲的陳姓男子等共4人偵辦，4人並依毒品罪嫌送辦，為繼續深入追查、擴大調查毒品來源，由於船隻是物證之一，因此從2018年4月就被暫時放置在新竹南寮港區，待案件結束後再做處置。

海巡人員表示，這艘船被拖回新竹漁港停放，只是從4月至今已有8個月沒人去看過，導致船艙入水，加上近期風浪甚大，船身愈來愈傾斜，直到4日早上傾斜到某個程度後直接翻覆，人員緊急通知環保局放置攔油索圍在船隻旁，並調來抽水機抽乾船艙滲水，再由吊車將船身扶正。